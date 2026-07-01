JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1440 Pence auf "Overweight" belassen. Das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent hält Pavan Mahbubani für eine gute Ergänzung zum Investitionsplan des britischen Netzbetreibers, wie er am Mittwoch schrieb. Denn dies ermögliche ein Engagement im Bereich des wachsenden Strombedarfs in den USA durch Rechenzentren und KI, insbesondere in Texas./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 14,33EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,4
Kursziel alt: 14,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,4
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