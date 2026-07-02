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    Starker Branchentrend

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    Evotec-Aktie: Das hätte bis vor Kurzem kaum jemand gedacht!

    Ein starker Trend bei Biotechnologiewerten lässt auch die Aktie von Evotec steigen. Die hat jetzt ein technisches Kaufsignal geliefert. Zeit einzusteigen?

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    Starker Branchentrend - Evotec-Aktie: Das hätte bis vor Kurzem kaum jemand gedacht!
    Foto: Christian Charisius/dpa - dpa-Bildfunk

    Eine Turnaround-Wette, für die sich kaum noch jemand interessiert

    In den vergangenen Jahren galt die Aktie von Evotec als eine der spannendsten Turnaround-Wetten am deutschen Aktienmarkt. Auf wallstreetONLINE gehörte das Papier lange zu den am häufigsten abgerufenen und in Foren heißdiskutiertesten Werten.

    Doch nach jahrelangem Abwärts- beziehungsweise zuletzt wenigstens Seitwärtstrend ist das Interesse am Hamburger Wirkstoffforscher inzwischen weitgehend erloschen.

    Das belegt auch eine zuletzt schwache Emission von Wandelanleihen, um die Unternehmensbilanz zu stärken. Selbst die letzte Beurteilung durch Analystinnen und Analysten ist mit einer Studie der Deutschen Bank inzwischen fast zwei Monate her.

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    Evotec-Aktie liefert plötzlich Kaufsignale

    Doch das Interesse könnte schon bald wieder zurückkehren. Für diese Annahme gibt es gleich zwei gewichtige Gründe. Zum einen haussieren Biotechnologiewerte aktuell; dem Nasdaq Biotechnology Index ist in den vergangenen Tagen ein fulminanter Ausbruch auf neue Allzeithochs gelungen.

    Und zum anderen scheint es doch zumindest noch ein gewisses Grundinteresse an Evotec zu geben – anders ist der Erholungstrend der vergangenen Wochen nicht zu erklären, der jetzt sogar zu einer ganzen Reihe von Kaufsignalen geführt hat, wie der Blick in den Chart zeigt:

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    Starker Branchentrend treibt Erholung an

    Übergeordnet befindet sich die Evotec-Aktie unverändert in einem mehrjährigen Abwärtstrend mit grundsätzlich hoher Verkaufsdynamik. Auch das Börsenjahr 2026 war bislang nicht von Erfolg geprägt. Das verdeutlicht die großen Herausforderungen des Unternehmens, trotz bereits erfolgter Umstrukturierungsmaßnahmen, den operativen Turnaround zu schaffen.

    Doch seit einigen Wochen tut sich was! Ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Iran-Krieges ist der Aktie in einem von großer Unsicherheit geprägten Marktumfeld ein Doppelboden im Bereich von 4,00 Euro gelungen. Seither findet ein zaghafter Erholungstrend statt, dem zwischenzeitlich sogar der Sprung über die 50-Tage-Linie sowie dem Widerstandsbereich um 5,00 Euro gelungen ist.

    Von Nachhaltigkeit waren diese Ausbruchsversuche bislang allerdings nicht geprägt, es kam immer wieder zum Unterschreiten der zuvor zurückeroberten Unterstützung, wodurch jedoch eine Aufwärtstrendlinie etabliert werden konnte.

    Aktie mit ersten, prozyklischen Kaufsignalen

    Die war nach einem Rücksetzer jüngst erneut gefragt, konnte aber erfolgreich verteidigt werden, was ihren Charakter als Unterstützung gestärkt hat. Dadurch konnten die Käuferinnen und Käufer neuen Mut fassen, sodass der Evotec-Aktie am Mittwoch die Rückkehr über die 50-Tage-Linie und die 5-Euro-Marke gelungen ist. Das stellt aus technischer Perspektive ein erstes Kaufsignal dar.

    Zu einem weiteren Kaufsignal ist es auch im Trendstärkeindikator MACD gekommen der die Nulllinie überwinden konnte und damit einen neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend anzeigt. Gemeinsam mit einem Relative-Stärke-Index tief im Stärkebereich, lässt das jetzt darauf hoffen, dass dieser Anstieg nachhaltiger ist als die zuvor. Die Erholung der Aktie wird inzwischen gut unterstützt und bestätigt durch die Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren.

    Die 200-Tage-Linie bleibt der Endgegner

    Kann die Aktie ihren neuen Schwung beibehalten, rücken als nächstes 5,55 Euro ins Visier der Käuferinnen und Käufer, denn hier liegen die 200-Tage-Linie sowie die Abwärtstrendlinie der vergangenen 12 Monate. Ein Sprung darüber würde neben kurz- auch mittelfristige Trendwendechance schaffen – etwas, woran die Aktie im vergangenen Jahr gescheitert war.

    Um sich diese Optionen offen zu halten, darf Evotec aber jetzt nicht mehr nachhaltig unter die Aufwärtstrendlinie fallen. Wer dem Papier eine Chance geben will, sollte im Bereich von 4,60 Euro einen Stopp platzieren, um sich abzusichern.

    Fazit: Technisch aussichtsreich, fundamental weiter spekulativ

    Angetrieben von einem starken Branchentrend hat sich auch die Evotec-Aktie in den vergangenen Wochen erholen können. Dadurch ist es jetzt zu ersten Kaufsignalen gekommen, die für Wetten auf eine anhaltende Erholung genutzt werden können, sofern der Stopp bei 4,60 Euro beachtet wird.

    Bis auf weiteres bleiben Engagements bei der Aktie jedoch spekulativ, denn mit der Rückkehr in die Gewinnzone rechnen Analystinnen und Analysten nicht vor 2028. Das macht eine Bewertung des Unternehmenswertes gegenwärtig schwierig. Was Evotec zugutegehalten werden kann, ist das Bemühen um das Reduzieren von Schulden, sodass die Überlebensdauer des Unternehmens verlängert wurde. Es braucht für eine dauerhafte und nachhaltige Trendwende der Aktie aber unverändert auch eine operative und finanzielle Wende des Unternehmens.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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