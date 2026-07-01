CoreWeave Registered (A) - Aktie rauscht in die Tiefe - 01.07.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die CoreWeave Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +28,89 % zu Buche.

Mit einer Performance von -9,64 % musste die CoreWeave Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,56 %, geht es heute bei der CoreWeave Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -6,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,89 %. Im Jahr 2026 gab es für CoreWeave Registered (A) bisher ein Plus von +40,72 %.

Während CoreWeave Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,85 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,75 % 1 Monat -9,89 % 3 Monate +28,89 % 1 Jahr -36,69 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 01.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 448 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,66 Mrd.EUR € wert.

CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.