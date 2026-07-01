Kissigs 13F: Mein Investor-Update Q2/26 mit Texas Pacific Land, 2G Energy, LandBridge, Comfort Systems, Costco, Deutsche Rohstoff AG, KKR, Quanta Services, Alphabet, Rheinmetall, Almonty Industries, Rocket Lab und Vincorion Mein Investor-Update zum Ende des 2. Quartals '26In meinen Investor-Updates blicke ich jeweils zum Ende eines Quartals auf die vergangenen Monate zurück und präsentiere euch die Top-Werte in meinem Investmentdepot; es ist in gewisser Weise "mein …



