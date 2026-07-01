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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 01.07.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Nike sieht Verbraucher weltweit unter Druck
    • Schneider Electric übernimmt Cognite für 3,1 Mrd $
    • US-Regierung hebt Exportstopp für Anthropic KI auf
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 01.07.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: Nike sieht Verbraucher weltweit unter Druck - Aktie gibt nach

    BEAVERTON - Der Adidas -Rivale Nike sieht trotz eines Schubs durch die Fußball-WM insgesamt eine trübe Stimmung am Sportartikel-Markt. "Unsere Kunden sind rund um die Welt unter Druck" - und das bekomme man im Sportartikel-Geschäft zu spüren, sagte Finanzchef Matthew Friend in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Dienstagabend. Schon vor drei Monaten hatte Nike unter anderem Risiken durch den Iran-Krieg gesehen, der zu "ungeplanten Schwankungen" im Verbraucherverhalten etwa durch steigende Ölpreise führen könne. Jetzt hieß es, Nike rechne für die nächsten sechs Monate nicht mit einer Verbesserung der Stimmung.

    Schneider Electric baut Geschäft mit Industrie-KI mit Milliarden-Kauf aus

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    RUEIL-MALMAISON - Der Technologiekonzern Schneider Electric verstärkt sich bei industrieller KI. Dafür übernimmt das Unternehmen für 3,1 Milliarden US-Dollar (rund 2,7 Mrd Euro) in bar den US-Software-Hersteller Cognite von Aker ASA und anderen Investoren. Das teilten die in Teilen mit dem deutschen Siemens-Konzern konkurrierenden Franzosen am Dienstagabend mit. Cognite soll mit Schneiders eigenen Industriesoftwaregeschäft Aveva zusammengeführt werden. Deren Chef Caspar Herzberg erklärte, man habe schon seit Jahren ein Auge auf das Geschäft geworfen.

    IPO: Mastsysteme-Hersteller Smag will im Juli an die Börse

    FRANKFURT/SALZGITTER - Smag Mobile Antenna Masts strebt noch im Juli an die Börse. So sollen sowohl bestehende als auch Aktien aus einer Kapitalerhöhung ausgegeben werden, teilte der Hersteller von mobilen Mastsystemen für Militäranwendungen am Mittwoch in Salzgitter mit. Die Preisspanne betrage 46 bis 54 Euro pro Aktie. Die Angebotsfrist laufe voraussichtlich vom 2. bis 8. Juli. Der erste Handelstag im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse soll am oder um den 13. Juli stattfinden.

    US-Regierung hebt Blockade von Anthropics KI-Modellen auf

    SAN FRANCISCO - Die US-Regierung hat ihre Exportsperren für die neuesten KI-Modelle des OpenAI-Rivalen Anthropic nach mehr als zwei Wochen aufgehoben. Man werde heute damit anfangen, den Zugang zu den Programmen Mythos 5 und Fable 5 wiederherzustellen, teilte Anthropic mit. Die Regierung hatte verfügt, dass nur Amerikaner Zugriff auf die KI-Modelle haben durften - was auch für Mitarbeiter der Firma galt. Anthropic blockierte daraufhin beide Modelle komplett, um die Forderung erfüllen zu können.

    AB Foods: Billigkette Primark bekommt maues Konsumumfeld zu spüren

    LONDON - Die vor der Abspaltung stehende Billigmodenkette Primark hat im dritten Quartal Umsatzrückgänge verzeichnet. So sanken die Erlöse auf vergleichbarer Fläche in den drei Monaten per 20. Juni um 2,2 Prozent, wie der Mutterkonzern AB Foods am Mittwoch mitteilte. Primark habe dabei das schwierige Konsumumfeld zu spüren bekommen. Der britische Mischkonzern, der auch in den Bereichen Zucker, Landwirtschaft und Lebensmittelzutaten tätig ist, hatte im April angekündigt, Primark nach mehr als drei Jahrzehnten auszugliedern.

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    -Russland schließt Grenzübergänge für Bahnverkehr
    -Rolle rückwärts? Läden in Schweden müssen Bargeld annehmen°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 23,00 auf Tradegate (01. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -8,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 44,22 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00USD. Von den letzten 9 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +12,83 %/+114,91 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des frühen WM‑Aus auf adidas: mögliche kurzfristige Kursrückgänge, Debatten über entgangene Trikotumsätze versus Kosteneinsparungen durch verlorene DFB‑Deals, Bewertung und Rückkäufe/Governance, Sponsoring‑Diversifizierung als fundamentale Stabilisierung sowie erste technische Warnsignale.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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