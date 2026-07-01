Steigen die Ölpreise jetzt rasant? Darum sollten Anleger diese Ölaktie beachten

In den letzten Wochen brach sich am Ölmarkt ein fulminanter Abverkauf Bahn. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten und die Perspektive einer vollständigen Öffnung der Straße von Hormus ließen die Risikoprämien abschmelzen, wie den sprichwörtlichen Schnee in der Mai-Sonne. In Erwartung einer „Ölflut“ gaben die Ölpreise massiv nach. Mittlerweile notieren Brent-Öl mit 72 US-Dollar und WTI-Öl mit 69 US-Dollar auf Vorkrisenniveau. Auch der Spread hat sich wieder auf einem üblichen Niveau eingespielt, was ebenfalls für eine Normalisierung der Lage spricht. Einer weiteren Ausdehnung der Abwärtsbewegung dürfte nicht sonderlich viel entgegenstehen. Doch Obacht. Ein Selbstläufer wird das Ganze nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Eine deutliche Ausweitung des Ölangebots durch die Entspannung im Nahost-Konflikt sollte zunächst nicht überraschen. Ein höheres Angebot bedeutet weiter sinkende Preise – so in etwa lässt sich die aktuelle Annahme des Gros der Marktteilnehmer wohl zusammenfassen. Das könnte jedoch zu kurz gegriffen sein. Das vermeintlich höhere Ölangebot trifft auf „leere“ Öllager. Bestes Beispiel sind die USA. Die EIA (U.S. Energy Information Administration) wies für die Woche zum 19. Juni die kommerziellen US-Rohöllagerbestände mit 412,1 Mio. Barrel aus. Damit lagen die Ölvorräte bereits 7 Prozent unter dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt. Die niedrigen Pegel in den globalen Öllagern könnten einer möglichen Ölflut die Wucht nehmen. Die weitere Bestandsentwicklung gibt Aufschluss. Im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) werden die EIA-Daten für die Woche zum 26. Juni erwartet.

Eine weitere Unbekannte ist die OPEC+. Auf den letzten Sitzungen erhöhte das Kartell die Fördermengen in schöner Regelmäßigkeit. Zudem schwächte der Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate zum 1. Mai die Organisation erheblich. Man sollte allerdings nicht den Fehler machen, der OPEC+ die Relevanz für den Ölmarkt komplett abzusprechen. Sollte die OPEC+ in puncto Fördermengen wieder einen restriktiveren Kurs einschlagen, könnte das die Ölpreise stützen.

Brent-Öl und WTI-Öl sind nach den dramatischen Preisrückgängen deutlich überverkauft. Insbesondere Brent-Öl steuert mit den 70 US-Dollar auf eine potenzielle Trendwendezone zu. Das Erreichen dieser Zone könnte eine Gegenbewegung initiieren. Mögliches Ziel – 80 US-Dollar.





Darum sollten Anleger diese Ölaktie beachten

Außer den Platzhirschen Exxon, Chevron, ConocoPhillips, BP, Shell & Co. finden sich im Ölsektor weitere spannende Unternehmen – auch im Sektor der Schieferölproduzenten. Das sogenannte Fracking gilt als vergleichsweise kostenintensiv. Entsprechend hoch ist der Hebel auf steigende Ölpreise. Es gibt aber feine Unterschiede, denn einige dieser Konzerne produzieren zu vergleichsweise moderaten Kosten. Zu ihnen zählt die US-amerikanische EOG Resources. Der Konzern ist unter anderem im Permian Basin (Texas) aktiv. Die starken Fundamentaldaten des Unternehmens dürften auch maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass die Aktie sich trotz der jüngsten Kursverluste noch recht achtbar schlägt.

Schauen wir uns einmal einige Eckdaten aus dem Bericht zum 1. Quartal 2026 an. Das Unternehmen verzeichnete im 1. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 6,921 Mrd. US-Dollar, nach 5,669 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der Nettogewinn belief sich im März-Quartal auf 1,980 Mrd. US-Dollar, nach 1,463 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn auf 1,825 Mrd. US-Dollar, nach 1,586 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. EOG Resources verzeichnete im 1. Quartal 2026 einen free cash flow in Höhe von 1,493 Mrd. US-Dollar, nach 1,329 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Weitere Pluspunkte: EOG Resources zahlt für das 1. Quartal eine Quartalsdividende von 1,02 US-Dollar. Zudem läuft ein großes Aktienrückkaufprogramm. Allein im 1. Quartal 2026 wurden Aktien für 402 Mio. US-Dollar zurückgekauft.

Die Aktie musste ausgehend vom Verlaufshoch – wurde im März bei 152,5 US-Dollar ausgebildet – ist die Aktie deutlich zurückgekommen. Aktuell steht die eminent wichtige Unterstützung um 130 US-Dollar im Fokus. Im Bereich von 126,8 US-Dollar befindet sich die nächste wichtige Unterstützung. Im besten Fall gelingt es der Aktie innerhalb dieser genannten Marken einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Die Aktie ist stark überverkauft und wäre somit reif für eine Erholung. Mögliche Kursziele liegen bei 142 US-Dollar und 152,5 US-Dollar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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