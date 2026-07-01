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    Krypto am Abgrund

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    Bitcoin blutet ins dritte Quartal – jetzt entscheidet diese Schmerzzone alles

    Nach dem schwächsten Monat seit Juni 2022 rückt eine entscheidende Bitcoin-Zone näher. Hält sie nicht, droht der nächste brutale Rutsch.

    Krypto am Abgrund - Bitcoin blutet ins dritte Quartal – jetzt entscheidet diese Schmerzzone alles
    Foto: Artur Widak - NurPhoto

    Bitcoin startet angeschlagen ins dritte Quartal. Die Kryptowährung rutschte zum Monatswechsel unter 60.000 US-Dollar und hat den schwächsten Monat seit Juni 2022 hinter sich. Im Juni verlor Bitcoin mehr als 20 Prozent, seit Jahresbeginn liegt das Minus bei rund 33 Prozent. Gleichzeitig legte der S&P 500 um mehr als 9 Prozent zu. Für Anleger rückt damit eine Marke immer stärker in den Mittelpunkt: 48.400 US-Dollar.

    Genau dort verläuft aus Sicht mehrerer Analysten die entscheidende Grenze zwischen später Bodenbildung und neuem Verkaufsdruck. Der On-Chain-Analyst Axel Adler Jr. verweist darauf, dass Langzeitinvestoren trotz des Kursrückgangs nicht kapitulieren. Diese Gruppe hält inzwischen eine Rekordmenge von 16,1 Millionen Bitcoin und kauft laut Adler auch bei fallenden Kursen weiter zu. Solange diese Investoren deutlich über ihrem durchschnittlichen Einstiegspreis von rund 48.400 US-Dollar liegen, könnte der Ausverkauf eher in seine Endphase gehen als gerade erst beginnen.

    Das bullishe Argument lautet also: Die hartnäckigsten Bitcoin-Investoren verkaufen nicht. Historisch deuteten ähnliche Bewertungsniveaus darauf hin, dass Bitcoin sich einem Tiefpunkt nähert. Die Gegenseite hält den Markt dagegen noch nicht für ausgereinigt. Der technische Analyst Rekt Capital verweist darauf, dass jede Erholung aus dem Bereich um 60.000 US-Dollar schwächer ausfällt als die vorherige. Besonders wichtig ist für ihn die Zone um 66.000 US-Dollar. Früher fanden Käufer dort Halt, inzwischen scheitern Erholungen zunehmend an diesem Bereich. Dass Bitcoin den Juni darunter beendet hat, wertet der Analyst als Warnsignal: Aus Unterstützung könnte Widerstand geworden sein.

    Damit steht auch ein tieferer Rückschlag im Raum. Rekt Capital hält einen Rückgang in Richtung 47.000 bis 57.000 US-Dollar für möglich. David Grider von Finality Capital Partners geht noch weiter. "Ich glaube nicht, dass wir bei Bitcoin und den meisten damit verbundenen digitalen Vermögenswerten vor September oder Oktober die Talsohle erreichen werden", sagte er Yahoo Finance. "Ich halte 40.000 oder 45.000 US-Dollar nicht für unrealistisch."

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    Zusätzlichen Druck erzeugten die US-Spot-ETFs. Anleger zogen im Juni mehr als 4,1 Milliarden US-Dollar aus den Fonds ab – der stärkste monatliche Abfluss seit deren Start im Januar 2024. Hinzu kommen Sorgen vor strafferer Geldpolitik und schwindender Liquidität. Anders als in früheren Krypto-Bärenmärkten gab es bislang zwar keine große Pleitewelle. Doch genau das macht die Lage nicht automatisch harmlos. Die zentrale Frage bleibt, ob Bitcoin die Zone um 48.400 US-Dollar verteidigt. Hält diese Marke, könnte der Markt an einem Boden arbeiten. Fällt sie nachhaltig, droht der nächste Schmerztest.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 59.720USD auf CryptoCompare Index (01. Juli 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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