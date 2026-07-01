BYD überholt Tesla wieder: Exportboom rettet schwaches China-Geschäft

Die Aktie von BYD stieg in Hongkong um 1,2 Prozent, bewegt sich mit 80 Renminbi allerdings weiterhin nahe ihres 52-Wochen-Tiefs.

BYD steht kurz davor, Tesla als weltgrößten Verkäufer rein elektrischer Fahrzeuge wieder zu überholen. Im zweiten Quartal lieferte der chinesische Hersteller 557.090 Batterieelektrofahrzeuge aus – eine Zahl, die nach Analystenschätzungen ausreichen dürfte, um den US-Konkurrenten zu übertreffen. Tesla wird seine Quartalszahlen voraussichtlich in der kommenden Woche melden, mit einem erwarteten Absatz von rund 396.500 Fahrzeugen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Gesamtabsatz von BYD stieg im Juni um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 403.472 Fahrzeuge – der zweite Monat in Folge mit Wachstum nach acht Monaten rückläufiger Zahlen. Motor dieser Erholung ist das Exportgeschäft: Die Auslandsverkäufe sprangen um 94,7 Prozent auf 175.349 Fahrzeuge. Rund 43 Prozent aller im Juni verkauften Fahrzeuge gingen in Überseemärkte, was die wachsende Bedeutung der globalen Expansion unterstreicht.

Auf dem heimischen Markt gingen die BYD-Verkäufe im Juni um 22 Prozent zurück, womit sich eine seit Mai 2025 anhaltende Schwächephase verlängert. Gründe dafür sind der Wegfall von Subventionen, eine anhaltende Immobilienkrise, die das Vermögen und das Konsumvertrauen der Haushalte belastet, sowie hohe Lagerbestände bei Händlern. Der chinesische Pkw-Verband prognostiziert für das Gesamtjahr einen Rückgang der Autoverkäufe um 11 Prozent, weit mehr als die zuvor erwarteten 1 Prozent.

Tesla hatte BYD im ersten Quartal dieses Jahres zurückgedrängt und übertraf den Rivalen dabei um rund 48.000 Fahrzeuge. Zuvor hatte BYD Tesla im vierten Quartal 2024 erstmals überholt und den Vorsprung durch 2025 gehalten, unter anderem weil Elon Musks politisches Engagement und seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump viele Verbraucher, besonders in Europa, abgeschreckt hatte.

Für die nächste Wachstumsphase setzt BYD-Chef Wang Chuanfu auf Technologie: Das Unternehmen hat einen leistungsstarken Chip für autonomes Fahren vorgestellt, treibt die Produktion seiner Feststoffbatterie der nächsten Generation voran und verfügt über verbesserte Schnellladetechnik.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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