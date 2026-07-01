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    FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD

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    DIE 30. AUSGABE BEGINNT

    FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD - DIE 30. AUSGABE BEGINNT
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    FLORENZ, Italien, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Florenz öffnet seine Türen für den 30. Fair Play Menarini International Award. Heute findet die Eröffnungsveranstaltung statt, bei der Champions geehrt werden, die sich nicht nur durch ihre sportlichen Leistungen, sondern auch durch Respekt, ethisches Handeln und Loyalität ausgezeichnet haben. Das traditionelle Galadinner auf der Piazzale Michelangelo bildet den Auftakt zu zwei Tagen, die ganz im Zeichen der Grundwerte des Sports stehen und morgen mit der Preisverleihung im des Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ihren Höhepunkt finden.

    Fair Play Menarini International Award

     

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    Zu den Gewinnern des Jahres 2026 gehören: Achille Polonara, ein Symbol für Stärke und Durchhaltevermögen im italienischen Basketball; Antonella Palmisano, einer der brillantesten Stars im Gehen; und Armand Duplantis, der Athlet, der die Grenzen des Stabhochsprungs neu definiert hat. Ihre Namen stehen neben denen von Bebe Vio und Chiara Mazzel – wahre Vorbilder für Entschlossenheit und Inklusion im paralympischen Sport. Ebenfalls auf der Bühne des Maggio Musicale Fiorentino stehen Daniele Garozzo, ein Star des internationalen Fechtens; Gregorio Paltrinieri, eine echte Ikone des weltweiten Schwimmsports; sowie Simone Anzani, eine Säule des Volleyballs. Zudem wird das Trio aus Davide Ghiotto, Michele Malfatti und Andrea Giovannini, das nach 20 Jahren die olympische Goldmedaille im Mannschaftsverfolgungsrennen im Eisschnelllauf nach Italien zurückholte, durch den renommierten Sportjournalisten Fabio Caressa ergänzt. Auch der Fußball wird im Mittelpunkt stehen, mit Legenden, die Fans in ganz Europa begeistert haben: Diego Milito, Emilio Butragueño, und Gianfranco Zola.

    Neben ihnen werden an diesem Abend auch mehrere Gewinner früherer Ausgaben wieder im Rampenlicht von „Fair Play Menarini" stehen, darunter Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini sowie Andrea Zorzi.

    Vor dreißig Jahren entstand ein Projekt mit dem Ziel, die Werte des Sports in den Mittelpunkt zu stellen. Heute können wir sagen, dass genau diese Ideen aktueller denn je sind: ", erklärten Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi und Filippo Paganelli, Vorstandsmitglieder der Stiftung Fair Play Menarini. „Im Laufe der Jahre haben wir außergewöhnliche Champions kennengelernt, vor allem aber außergewöhnliche Menschen, die uns gezeigt haben, dass der Respekt vor den Regeln, den Gegnern und sich selbst den größten Erfolg von allen darstellt. "

    Durch den Abend führen Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano, und Omar Schillaci, zu denen sich Federico Buffa gesellt, um das Publikum auf eine Reise durch einige der großartigsten Geschichten des Sports mitzunehmen. Die Verleihung des Fair Play Menarini Award" 2026 wird live übertragen auf , Sky, den Kanälen 501 und 257.

    Um die Preisträger zu verfolgen und auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie die offiziellen Websites , www.fairplaymenarini.com und und folgen Sie den offiziellen Social-Media-Kanälen des Preises auf (Instagram),( ),(Facebook) und (YouTube).

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3002993/FAIR_PLAY_MENARINI_INTERNATIONAL_AWARD_1.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3002994/FAIR_PLAY_MENARINI_INTERNATIONAL_AWARD_2.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2973834/6019905/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg

    Fair Play Menarini International Award

     

    30-jähriges Jubiläum des „Fair Play Menarini International Award“

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fair-play-menarini-international-award-die-30-ausgabe-beginnt-302815894.html




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