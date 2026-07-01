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    Edison releases report on SDCL Energy Efficiency Income Trust (SEIT)

    Edison’s latest review of SDCL Efficiency Income Trust reveals shifting valuations, resilient earnings and a sharpened focus on balance sheet strength.

    Edison releases report on SDCL Energy Efficiency Income Trust (SEIT)
    Foto: adobe.stock.com
    • Edison Investment Research published a report on SDCL Efficiency Income Trust’s (SEIT) FY26 results.
    • SEIT’s portfolio EBITDA was c. £91m in CY25, up from c. £86m in CY24 (including assets sold post year‑end).
    • Net asset value per share fell to 77.8p at 31 March from 90.6p, and the portfolio valuation declined to c. £1.1bn in FY26 from c. £1.2bn.
    • The valuation reduction mainly reflects asset‑specific changes (growth, development timing and regulatory assumptions) rather than a broad deterioration in asset quality.
    • SEIT paid three interim dividends totalling 4.8p/share, covered 1.0x by cash, and did not declare a fourth interim dividend.
    • The board’s priority is to realise value, substantially reduce the revolving credit facility (RCF) and return cash to shareholders by the most appropriate mechanism once RCF is materially reduced.



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