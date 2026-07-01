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    BMW startet neues 7er-Flaggschiff in Serie

    Für Sie zusammengefasst
    • Produktion des neuen BMW 7er in Dingolfing gestartet
    • Kombination aus matt und glänzend erfordert Präzision
    • Beifahrerbildschirm und extra breiter Fondbildschirm
    BMW startet neues 7er-Flaggschiff in Serie
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    DINGOLFING (dpa-AFX) - BMW schickt seine Luxusklasse ab sofort mit frischer Optik und innovativer Technik vom Band: Im Dingolfinger Werk des Autobauers hat am Mittwochmorgen die Produktion der neuen 7er-Reihe begonnen. BMW spricht von der "umfassendsten Modellüberarbeitung" in der Geschichte des Unternehmens. Dazu gehören demnach neben dem Design unter anderem stärkere Batterien, ein Bildschirm für den Beifahrer und eine innovative Lackierung.

    Der Produktionsstart erfolgt zwei Wochen nach einer überraschenden Gewinnwarnung des Autobauers. Dabei hatte BMW seine Prognose für das laufende Jahr deutlich gekappt.

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    Matt und glänzend

    Entsprechend groß sind die Erwartungen der BMW-Beschäftigten im Werk Dingolfing an den neuen 7er, wie ein Sprecher sagte. Das Luxusmodell hat ein Update erhalten, das weit über die Optik hinausreicht. Äußerlich besonders auffällig: die Kombination aus matt und glänzend lackierten Flächen. Dies erfordere handwerkliche Präzision, mit der sich das Unternehmen von anderen Herstellern - "vor allem aus China" - abhebe, so Produktmanager Maximilian Huber.

    Neu in der Branche sind den Angaben nach auch der Bildschirm für den Beifahrer und der extra-breite Bildschirm für die hintere Sitzreihe. Darüber hinaus will das Modell mit neuen Technologien überzeugen und bietet in der vollelektrischen Variante gut 700 Kilometer Reichweite bei einer Ladezeit von 28 Minuten.

    Am Standort Dingolfing sind nach Unternehmensangaben rund 18.000 Menschen beschäftigt. Gefertigt werden die Modellreihen 7er, 5er, 4er und iX. Ende des Jahres soll die neue Verbrenner-Variante des 3er-Modells hinzukommen. Die Situation im Werk sei grundsolide, sagte ein Sprecher./fuw/DP/stw

    BMW

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 57,42 auf Tradegate (01. Juli 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -6,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 32,38 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der BMW Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +19,29 %/+55,60 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken durch die China‑Verbindung und BMWs Konsolidierung von Brilliance (75% Anteil) sowie mögliche Folgen von Lizenzfragen; um Interpretationen von CEO‑Aktienkäufen nach einer Gewinnwarnung und starke Short‑Aktivitäten; und um technische Lage: Unterstützungen bei ~57/58€ (Zielniveaus 55/50€), Gap/Resistenzen ~64–67€ und 20‑Tagelinie bei ~70€, dazu sehr schwache Indikatoren (RSI, CMF, Stochastic).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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    dpa-AFX
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