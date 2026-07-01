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    Crash am Devisenmarkt

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    Yen-Krise: Bank of Japan pumpt vergeblich Milliarden in den Markt

    Der Absturz des Yen auf ein neues Vier-Jahrzehnte-Tief macht deutlich: Japan setzt zwar Milliarden für die Stützung seiner Währung ein – doch die Bank of Japan (BOJ) wird den Crash nicht verhindern können.

    Crash am Devisenmarkt - Yen-Krise: Bank of Japan pumpt vergeblich Milliarden in den Markt
    Foto: unsplash.com

    DIe Bank of Japan (BoJ) hat eine magische Marke, die der Yen nicht überschreiten solle: das sind 160 Yen pro US-Dollar.

    Am Dienstag fiel die japanische Währung auf 162,83 Yen je US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit 40 Jahren, wie Daten von LSEG zeigen. Greift die jpanische Notenbank erneut ein?

    Bereits im April und Mai hatte Japan mit einem Rekordvolumen von 11,7 Billionen Yen (73,5 Milliarden US-Dollar) die eigene Währung gestützt.

    Solange die US-Zinsen deutlich höher liegen als die japanischen und der US-Dollar insgesamt stark bleibt, dürfte sich der Kursverfall der japanischen Währung kaum mindern lassen.

    Die eigentliche Herausforderung für Tokio liegt daher weniger in der Bereitschaft zum Eingreifen als vielmehr in der immer größeren geldpolitischen Kluft zwischen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und der Bank of Japan.

    "Solange Investoren sich günstig in Yen verschulden und mit Anlagen in Dollar höhere Renditen erzielen können, wird der Carry Trade den Yen weiter unter Druck setzen", meint Christy Tan, globale Anlagestrategin beim Franklin Templeton Institute gegenüber CNBC.

    Für Japan wird es zunehmend schwieriger, gegen diese Marktmechanik anzukämpfen. Zwar markierte die jüngste Zinserhöhung der BoJ auf 1 Prozent einen historischen Schritt beim Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik. Dennoch liegen die Finanzierungskosten in Japan weiterhin deutlich unter denen in den USA.

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    Die Finanzmärkte gehen inzwischen davon aus, dass die Federal Reserve ihre restriktive Geldpolitik länger beibehalten oder bei anhaltend starkem Wachstum und hartnäckiger Inflation sogar weiteren Spielraum für Zinserhöhungen haben könnte.

    Auch die Entwicklung an den Devisenmärkten stützt diese Einschätzung. Während der Yen gegenüber dem Dollar stark nachgegeben hat, blieb der Wechselkurs zum Euro vergleichsweise stabil. Das deutet darauf hin, dass der jüngste Druck vor allem auf die allgemeine Stärke des US-Dollars zurückzuführen ist , und nicht auf einen grundlegenden Vertrauensverlust in den Yen.

    Dadurch verliert auch jede einseitige Intervention Tokios an Schlagkraft. Analysten betonen, dass Japan zwar spekulative Positionierungen eindämmen und das Tempo der Abwertung bremsen könne. Ohne eine Änderung der US-Zinspolitik oder eine koordinierte Aktion mit Washington dürfte jede Erholung des Yen jedoch nur von kurzer Dauer sein.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Crash am Devisenmarkt Yen-Krise: Bank of Japan pumpt vergeblich Milliarden in den Markt Der Absturz des Yen auf ein neues Vier-Jahrzehnte-Tief macht deutlich: Japan setzt zwar Milliarden für die Stützung seiner Währung ein – doch die Bank of Japan (BOJ) wird den Crash nicht verhindern können.
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