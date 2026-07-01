Börsenstart USA - 01.07. - US Tech 100 schwach -0,92 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:36) bei 52.277,05 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Nike (B) +6,01 %, Salesforce +4,23 %, IBM +2,45 %, Boeing +1,59 %, Travelers Companies +1,59 %

Flop-Werte: Walmart -4,23 %, Caterpillar -1,95 %, NVIDIA -1,93 %, Merck & Co -1,73 %, Johnson & Johnson -0,92 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.997,58 PKT und fällt um -0,92 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +8,03 %, Meta Platforms (A) +8,00 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +7,05 %, Palantir +5,93 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +5,40 %

Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -12,68 %, CoreWeave Registered (A) -11,39 %, Teradyne -6,34 %, Lam Research -6,03 %, KLA Corporation -5,84 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.478,42 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: General Mills +8,03 %, AppLovin Registered (A) +8,03 %, Meta Platforms (A) +8,00 %, Conagra Brands +6,03 %, Nike (B) +6,01 %

Flop-Werte: Corning -9,89 %, Teradyne -6,34 %, Lam Research -6,03 %, KLA Corporation -5,84 %, Micron Technology -5,78 %

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