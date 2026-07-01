Nebius Group Registered (A) Aktie sinkt rapide - -12,68 % - 01.07.2026

Die Nebius Group Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 212,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -12,68 % nachgegeben, was einem Verlust von -30,90 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,75 %, geht es heute bei der Nebius Group Registered (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Nebius Group Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +166,03 %.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -18,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Nebius Group Registered (A) auf +233,68 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,68 % 1 Monat +17,73 % 3 Monate +166,03 % 1 Jahr +417,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Stand: 01.07.2026, 16:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatilen NBIS-Kurse (10%-Sprünge) und Gerüchte über Preisdrückung durch Konkurrenz sowie die Frage nach fundamentalen Treibern. Befürworter sehen Nebius als potenziellen Hyperscaler mit starkem Umsatzwachstum, einer hohen EBITDA-Marge und steigender ARR samt wachsender Kapazität. Kritiker wägen ein Blasenrisiko ab. Branchenkontext: Micron-/Speicherzahlen und Großinvestitionen untermauern die AI-Infrastruktur-Dynamik.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,70 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.