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    AKTIE IM FOKUS

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    Kreisebericht zu Cloud-Plan treibt Meta - Konkurrenz schwächelt

    AKTIE IM FOKUS - Kreisebericht zu Cloud-Plan treibt Meta - Konkurrenz schwächelt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Kreisebericht über den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs hat am Mittwoch der Meta -Aktie Auftrieb gegeben. Der Social-Media-Gigant entwickelt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf informierte Personen beruft, Pläne für ein Cloud-Infrastrukturgeschäft. Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Zudem erwäge Meta, den Zugang zu "roher" Rechenkapazität zu verkaufen, ähnlich wie andere sogenannte "Neocloud"-Anbieter- etwa CoreWeave .

    Die Meta-Aktie legte kurz nach dem Börsenstart um 7 Prozent zu, während das CoreWeave-Papier im Nasdaq 100 um 11 Prozent absackte. Unter den Branchengrößen mit Cloudgeschäft gaben Amazon und Oracle zudem um 0,8 Prozent nach. Die Alphabet-A-Aktie hielt sich stabil. Microsoft legte um 1,2 Prozent zu.

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    Meta würde - sollten die Pläne umgesetzt werden -, auch Branchengrößen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud mit dem neuen Geschäftsfeld Konkurrenz machen./ck/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 209,1 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +51,27 %/+89,83 % bedeutet.





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