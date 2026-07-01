AKTIE IM FOKUS
Kreisebericht zu Cloud-Plan treibt Meta - Konkurrenz schwächelt
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Kreisebericht über den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs hat am Mittwoch der Meta -Aktie Auftrieb gegeben. Der Social-Media-Gigant entwickelt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der sich auf informierte Personen beruft, Pläne für ein Cloud-Infrastrukturgeschäft. Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Zudem erwäge Meta, den Zugang zu "roher" Rechenkapazität zu verkaufen, ähnlich wie andere sogenannte "Neocloud"-Anbieter- etwa CoreWeave .
Die Meta-Aktie legte kurz nach dem Börsenstart um 7 Prozent zu, während das CoreWeave-Papier im Nasdaq 100 um 11 Prozent absackte. Unter den Branchengrößen mit Cloudgeschäft gaben Amazon und Oracle zudem um 0,8 Prozent nach. Die Alphabet-A-Aktie hielt sich stabil. Microsoft legte um 1,2 Prozent zu.
Meta würde - sollten die Pläne umgesetzt werden -, auch Branchengrößen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud mit dem neuen Geschäftsfeld Konkurrenz machen./ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 209,1 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +51,27 %/+89,83 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
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Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.