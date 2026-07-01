Kreisebericht zu Cloud-Plan treibt Meta - Konkurrenz schwächelt

Meta würde - sollten die Pläne umgesetzt werden -, auch Branchengrößen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud mit dem neuen Geschäftsfeld Konkurrenz machen./ck/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 209,1 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Bil..

Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +51,27 %/+89,83 % bedeutet.