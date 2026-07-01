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    Hydrosat startet Data-Discovery-Plattform und erschließt damit 500 Millionen Quadratkilometer Satellitenbilder

    Das neue Portal bietet weltweit auf Abruf verfügbare Wärmebilder für die Überwachung kritischer Ressourcen, die Risikoerkennung und operative Entscheidungsfindung.

     

     

    WASHINGTON, D.C. und LUXEMBURG-STADT, LUXEMBURG / ACCESS Newswire / 1. Juli 2026 / Hydrosat, der führende Anbieter von thermischen Infrarot-Satellitendaten und KI-gestützten Analysen, gab heute die Einführung seines neuen Discovery Portals bekannt, einer zentralen Schnittstelle, über die Kunden auf Wärmebilder und Analysen aus dem Weltraum zugreifen, diese erkunden und nutzen können.

     

    Das Discovery Portal ermöglicht es Organisationen, auf thermische Informationsprodukte zuzugreifen und diese auszuwerten, die auf Hydrosats Vorzeige-Datensatz zur Landoberflächentemperatur mit einer Pixelgröße von 30 m sowie auf der wachsenden Konstellation von thermischen Infrarotsatelliten basieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen optischen Bildern erfassen Wärmebilder Wärmesignaturen von der Erdoberfläche und liefern so verwertbare Erkenntnisse über riesige geografische Gebiete hinweg, bei Tag und Nacht und oft unter Bedingungen, unter denen herkömmliche Bildgebung nur eingeschränkt möglich ist.

     

    Mit bereits über 500 Millionen Quadratkilometern Bildmaterial, das von den im Orbit befindlichen Satelliten von Hydrosat erfasst wurde, ermöglicht das Discovery Portal von Hydrosat den Kunden, aufkommende Risiken und sich ändernde Bedingungen bis zu zwei Wochen früher zu erkennen als mit herkömmlichen Beobachtungsmethoden. Mit einer Fehlertoleranz von weniger als 2 K schafft die Plattform bedeutende Vorteile im Ressourcenmanagement, bei der Infrastrukturüberwachung und bei Entscheidungsprozessen im Bereich der nationalen Sicherheit.

     

    „Wärmebilddaten zeigen, was herkömmliche Bilddaten oft nicht erkennen lassen: wie sich Wärme, Wasser und Vegetationsstress auf der Erdoberfläche verändern“, sagte Scott Soenen, Chief Technology Officer bei Hydrosat. „Mit dem Discovery Portal machen wir die Wärmebilddaten von Hydrosat leichter zugänglich, auswertbar und in operative Systeme integrierbar. Dies ist ein wichtiger Schritt, um hochauflösende thermische Satellitendaten in eine skalierbare Entscheidungsebene für Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Infrastrukturüberwachung und nationale Sicherheit zu verwandeln.“

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    IRW Press
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    Hydrosat startet Data-Discovery-Plattform und erschließt damit 500 Millionen Quadratkilometer Satellitenbilder Das neue Portal bietet weltweit auf Abruf verfügbare Wärmebilder für die Überwachung kritischer Ressourcen, die Risikoerkennung und operative Entscheidungsfindung.  WASHINGTON, D.C. und LUXEMBURG-STADT, LUXEMBURG / ACCESS Newswire / 1. Juli 2026 / …
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