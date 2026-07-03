Gold- und Batteriemetalle mit hohem Entwicklungspotenzial!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 03.07.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die kanadische Explorationsgesellschaft Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4) richtet ihren strategischen Fokus zunehmend auf Europa und verbindet dabei zwei Zukunftsthemen miteinander: die Versorgung mit strategischen beziehungsweise kritischen Batterierohstoffen und die Exploration hochwertiger Goldvorkommen.

Frisches Kapital schafft die Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte

Mit dem Balangero-Projekt in Italien und dem neu vereinbarten Einstieg in das Thor's-Valley-/Thormodsdalur-Goldprojekt in Island baut das Unternehmen sein Projektportfolio gezielt aus. Für Investoren entsteht dadurch eine interessante, aber klar spekulative Kombination aus kurzfristigen Entwicklungsschritten und langfristigem Wertsteigerungspotenzial. Gleichzeitig verfolgt das Management eine kapitalschonende Frühphasenstrategie, indem bestehende Infrastruktur genutzt und Projektpartnerschaften eingegangen werden.

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) hat jüngst die Finanzierung seiner nächsten Explorationsphase erfolgreich abgeschlossen. Mit der zweiten und letzten Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung flossen dem Unternehmen weitere 578.370,96 CAD zu. Zusammen mit der bereits im Mai abgeschlossenen ersten Tranche beläuft sich der Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme auf insgesamt 1.256.634,72 CAD, wobei 6.981.304 Einheiten zu einem Ausgabepreis von jeweils 0,18 CAD platziert wurden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie sowie einem Warrant, der innerhalb von 24 Monaten zum Bezug einer weiteren Aktie zu 0,35 CAD berechtigt.

Für Investoren ist dabei vor allem die geplante Mittelverwendung von Bedeutung: Der überwiegende Teil des frischen Kapitals soll unmittelbar in die Weiterentwicklung der beiden Kernprojekte fließen - in das epithermale Goldprojekt Thor's Valley/Thormodsdalur in Island sowie in das italienische Balangero-Projekt, das auf die Wiederaufbereitung historischer Nickel-Kobalt-Abraumhalden ausgerichtet ist. Damit verfügt Aurania über zusätzliche Mittel, um die nächsten Explorations- und Entwicklungsarbeiten zu unterstützen. Für spätere, größere Programme dürfte jedoch weiterhin zusätzlicher Kapitalbedarf bestehen. Gemessen am internationalen Rohstoffsektor handelt es sich um eine vergleichsweise kleine Finanzierung; sie kann aber ausreichen, um die geplanten Arbeiten an den beiden strategisch wichtigen Projekten zunächst fortzusetzen.

Thor's Valley / Thormodsdalur: Goldexploration mit hohem Hebel

Das Goldprojekt Thor’s Valley/Thormodsdalur ist das Projekt, auf das sich die Earn-in-Vereinbarung zwischen Aurania Resources und St-Georges Eco-Mining beziehungsweise deren Tochter Iceland Resources ehf bezieht.

Es liegt rund 20 Kilometer östlich von Reykjavík und umfasst etwa 51.300 Hektar. Epithermale Goldsysteme zählen weltweit zu den bedeutendsten Lagerstättentypen und haben bereits zahlreiche hochgradige Goldminen hervorgebracht. Nach Unternehmensangaben deuten geologische Kartierungen, Alterationszonen und historische Proben auf ein großflächiges mineralisiertes System hin. Eine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve nach NI 43-101 besteht für das Projekt derzeit jedoch nicht.

Quelle: Aurania Resources

Aurania (WKN: A2DKJ4) kann sich über gestaffelte Explorationsausgaben von bis zu 5 Mio. USD über vier Jahre zunächst bis zu 70 % am Projekt sichern. Zusätzlich wurde im Rahmen des Abschlusses eine Aktienzahlung im Gegenwert von 150.000 USD an St-Georges geleistet. Nach Abschluss dieser ersten Option kann St-Georges entweder mit 30 % im Projekt verbleiben oder eine NSR-Royalty von bis zu 3 % wählen. Im Fall der Royalty-Variante hätte Aurania nach Unternehmensangaben die Möglichkeit, durch zusätzliche Explorationsausgaben auf bis zu 100 % aufzustocken. Dieses Modell reduziert den anfänglichen Kapitalbedarf und ermöglicht es gleichzeitig, das geologische Potenzial des Projekts systematisch zu evaluieren.

Balangero: Europas potenzielle Chance auf nachhaltige Nickelversorgung

Während Thor's Valley/Thormodsdalur das Edelmetallpotenzial stärkt, entwickelt sich Balangero zu einem potenziell strategischen Projekt für strategische beziehungsweise kritische Batteriemetalle. Anders als bei klassischen Bergbauprojekten basiert die Entwicklung auf historischen Abraumhalden, deren Material bereits gefördert und zerkleinert wurde. Dadurch könnten kostenintensive Arbeitsschritte wie Sprengungen oder Tiefbau weitgehend entfallen.

Erste Analyseergebnisse zeigten nach Unternehmensangaben geologisch und metallurgisch interessante Nickel- und Kobaltgehalte: 1.560 bis 2.015 ppm Nickel, 81,5 bis 108 ppm Kobalt und 16,2 bis 146 ppm Kupfer. Eine wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist daraus jedoch nicht abzuleiten, sie müsste erst durch weitere technische Arbeiten, Metallurgie und Studien belegt werden. Im Fokus steht Awaruit, ein schwefelarmes nickelreiches Eisenmineral, das für „grüne“ Nickelkonzepte interessant sein könnte. Hinzu kommt vorhandene Infrastruktur mit Straßen-, Bahn- und Stromanbindung. Dadurch könnten sich potenzielle Investitionskosten gegenüber vielen Greenfield-Projekten reduzieren. Vor dem Hintergrund des Critical Raw Materials Act besitzt Balangero langfristig Potenzial als mögliche strategische Rohstoffquelle für Europas Batterie- und Edelstahlindustrie.

Fazit: Doppelstrategie mit hohem Hebel

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) verfolgt eine strategisch interessante, aber klar spekulative Doppelstrategie aus Goldexploration in Island und strategischen beziehungsweise kritischen Batterierohstoffen in Italien. Das Portfolio wirkt chancenreich, da sowohl das Thor's-Valley-/Thormodsdalur-Projekt als auch Balangero potenziell erhebliche spekulative Hebelwirkungen auf zukünftige Unternehmensbewertungen bieten können. Insbesondere die Kombination aus Edelmetall- und Batteriemetall-Exposure sowie die Nutzung bestehender Infrastruktur in Italien schaffen grundsätzlich gute Ausgangsbedingungen für weitere technische und explorative Fortschritte.

Zudem hat Aurania am 30.06.2026 weitere Stock Options gewährt. Solche aktienbasierten Vergütungsinstrumente können bei Ausübung verwässernd wirken. Auch Rohstoffpreisschwankungen sowie potenzielle Verzögerungen bei Genehmigungen können die Projektentwicklung beeinflussen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz



Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Aurania Resources, SRC-Rohstoff-Reports, Unternehmenspräsentation, Pressemitteilungen vom 26.02., 08.05., 25.06. und 30.06.2026, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 29.06.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt und am 01.07.2026 redaktionell sowie fachlich aktualisiert.

Wesentliche Risiken: Explorationsrisiken; fehlende aktuelle Ressourcen- und Reservenschätzungen, metallurgische, technische und geologische Unsicherheiten, Genehmigungs-, Umwelt- und Standortrisiken, insbesondere im Zusammenhang mit historischen Abraumhalden, Finanzierungsbedarf, Options-/Warrant-bedingte Verwässerungsrisiken, Rohstoffpreis- und Währungsrisiken, geringe Liquidität und hohe Kursschwankungen bei Explorationswerten bis hin zum Totalverlust. Wesentliche Chancen: erfolgreicher technischer Projektfortschritt, positive Proben-, Metallurgie- und Bohrergebnisse, mögliche Unterstützung durch europäische Rohstoffinitiativen sowie zusätzliche Explorationsfortschritte im Goldbereich.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext. Keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Es wird keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung und kein Kursziel abgegeben.

Methodik und Annahmen: Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Hinweise, historische Daten, regulatorische Informationen sowie eigene qualitative Einordnung. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine Gewinnschätzungen und keine Kursmodelle verwendet. Angaben zu Ressourcen, Reserven, historischen Gehalten, Explorationsergebnissen oder Projekten sind nur insoweit zu verstehen, wie sie in den jeweils genannten Quellen veröffentlicht wurden. Technische Angaben wurden durch SRC/Autor nicht unabhängig verifiziert; maßgeblich sind die vom Unternehmen veröffentlichten Meldungen inklusive Qualified-Person-Hinweisen.

Update-Policy und Abweichungen: Eine regelmäßige Aktualisierung dieser Veröffentlichung ist nicht vorgesehen. Eine Aktualisierung erfolgt nur, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben ist oder freiwillig vorgenommen wird.

Hinweis zu § 86 WpHG: Diese Veröffentlichung ist als Anzeige/Werbung bzw. Marketingmitteilung gekennzeichnet und stellt nach Einschätzung des Erstellers keine unabhängige Finanzanalyse und keine individuelle Anlageberatung dar. Soweit eine Veröffentlichung im Einzelfall als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne der MAR/WpHG einzuordnen ist und öffentlich in Deutschland verbreitet wird, sind die jeweils einschlägigen Anzeige, Offenlegungs- und Organisationspflichten, einschließlich etwaiger Pflichten nach § 86 WpHG, vor Veröffentlichung zu prüfen und gegebenenfalls einzuhalten.

Bedeutung und Zeithorizont: Die Veröffentlichung enthält eine thematisch positive, aber ausdrücklich spekulative Einschätzung zu einem Explorationsunternehmen. Ein möglicher Betrachtungshorizont kann - sofern der Leser überhaupt eine eigene Anlageentscheidung prüft - mittel- bis langfristig sein. Kurzfristige Kursbewegungen können erheblich sein und sind nicht prognostizierbar.

Risiko und Sensitivität: Die Einschätzung kann sich wesentlich ändern, wenn sich Rohstoffpreise, Wechselkurse, Finanzierungslage, Genehmigungsverfahren, technische Studien, metallurgische Ergebnisse, Bohrresultate, Kapitalmarktbedingungen oder regulatorische Rahmenbedingungen verändern. Abweichungen der unterstellten Rohstoffpreise um +/-20 %, Projektverzögerungen oder negative technische Ergebnisse können die Bewertung und die Kursentwicklung erheblich beeinflussen.

Preisinformation: In diesem Artikel werden keine aktuellen Aktienkurse, Kursziele oder formalen Anlageurteile genannt. Falls in einer Veröffentlichung aktuelle Kurse ergänzt werden, sind Preis, Handelsplatz, Zeitpunkt und Quelle der jeweiligen Nennung zu dokumentieren.

Interessen und Vergütung: Zwischen SRC swiss resource capital AG und Aurania Resources Ltd. besteht eine entgeltliche IR-/Werbe- beziehungsweise Mandatsbeziehung. SRC erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung von Inhalten sowie für IR- und Kommunikationsdienstleistungen eine Vergütung. Eigene Positionen SRC/Autor(in): nach derzeitiger Angabe keine Long- oder Short-Position und keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr. Market-Making, (Co-)Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rollen in den letzten zwölf Monaten: keine. Beteiligung des Emittenten von 5 % oder mehr an SRC: nein.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Investments in ausländische Nebenwerte, Small Caps, Micro Caps und Explorationsgesellschaften sind besonders spekulativ. Sie können erheblichen Kursschwankungen, geringer Liquidität, Währungsrisiken, politischen Risiken, regulatorischen Risiken, Finanzierungsrisiken und dem Risiko eines vollständigen Kapitalverlusts unterliegen. Explorationsunternehmen verfügen häufig über keine laufende Produktion, keine positiven Cashflows und keine gesicherte Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine Anlageberatung, Anlagevermittlung, Aufforderung, Empfehlung oder ein Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Zwischen dem Leser und SRC, dem Autor oder der Herausgeberin kommt durch den Bezug oder die Nutzung dieser Veröffentlichung kein Beratungsvertrag zustande. Vor jeder Anlageentscheidung sollte eine qualifizierte, unabhängige Beratung eingeholt und die individuelle finanzielle Situation geprüft werden.

Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig eingeschätzt wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit wird nicht übernommen. Aussagen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für Vermögensschäden aus der Nutzung wird - soweit gesetzlich zulässig - keine Haftung übernommen; unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Besondere Hinweise zu Bergbau- und Explorationsangaben: Historische Gehalte, historische Bohrergebnisse, Explorationsziele, technische Annahmen, metallurgische Ergebnisse und Projektpotenziale sind keine Garantie für zukünftige Ressourcen, Reserven, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen oder Produktion. Soweit keine aktuelle Ressource oder Reserve nach NI 43-101 oder vergleichbaren Standards genannt ist, darf aus den dargestellten Informationen keine wirtschaftliche Förderbarkeit abgeleitet werden. Für Thor's Valley/Thormodsdalur besteht nach Unternehmensangaben derzeit keine aktuelle Mineralressource und keine Mineralreserve gemäß NI 43-101; für Balangero ist ebenfalls keine wirtschaftliche Förderbarkeit aus Proben oder historischen Daten ableitbar, solange keine belastbaren technischen Studien, Ressourcen- oder Reservenschätzungen vorliegen.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in CH/DE/AT bestimmt. Eine Verteilung in untersagten Rechtsordnungen, insbesondere USA, Kanada, Australien oder Japan sowie an US-Persons im Sinne von Regulation S, ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 in Verbindung mit der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße werden entsprechende Links unverzüglich entfernt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Tatsächliche Ergebnisse können wegen bekannter und unbekannter Risiken wesentlich abweichen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Nutzung/Weiterverbreitung nur mit Zustimmung. Details: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.