Bernstein hebt Gerresheimer auf 'Market-Perform' - Ziel erhöht

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 29,06 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +7,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Mrd..

Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -35,90 %/-0,28 % bedeutet.