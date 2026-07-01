ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Gerresheimer auf 'Market-Perform' - Ziel erhöht
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 18,90 auf 28,70 Euro angehoben. Im Juni habe es von dem Verpackungshersteller schon die zweite Gewinnwarnung binnen drei Monaten gegeben, erwähnte Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den neu formulierten Eckdaten für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 habe das Unternehmen aber womöglich einen Schritt gemacht, um die "schwierigen Zeiten" hinter sich zu lassen. Das Profil von Chancen und Risiken sei nun ausgewogen./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 29,06 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +7,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -35,90 %/-0,28 % bedeutet.
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Ich fände es wirklich toll, wenn dieses Nachtreten ggü dem Professor endlich mal aufhören könnte. KEINER hat so viel brauchbaren, wertvollen und intellektuell gehaltvollen Input über Monate geliefert wie er. Dass man in einem anonymen Forum mit verschiedensten Ansichten und Positionierungen immer anderer Meinung sein wird bei einzelnen Punkten, versteht sich von selbst. Aber das Nachtreten braucht es wirklich nicht. Und es ist mE auch objektiv nachvollziehbar, dass das Forum eine Menge an Niveau verloren hat durch seinen (konsequenten) Abgang; ich denke da an die Schlagabtausche, Verschwörungstheorien, etc. die dann Überhand genommen haben.
Hallo dlg und alle Anderen mit Hirn,
Geht in Kindergarten oder kühlt euch ab oder haut euch per PN den Kopf ein.
Euere Beiträge sind für das restliche Forum in dieser Form vollkommen unnötig.