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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein hebt Gerresheimer auf 'Market-Perform' - Ziel erhöht

    ANALYSE-FLASH - Bernstein hebt Gerresheimer auf 'Market-Perform' - Ziel erhöht
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 18,90 auf 28,70 Euro angehoben. Im Juni habe es von dem Verpackungshersteller schon die zweite Gewinnwarnung binnen drei Monaten gegeben, erwähnte Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den neu formulierten Eckdaten für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 habe das Unternehmen aber womöglich einen Schritt gemacht, um die "schwierigen Zeiten" hinter sich zu lassen. Das Profil von Chancen und Risiken sei nun ausgewogen./rob/tih/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTC

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    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 29,06 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +7,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -35,90 %/-0,28 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursprognosen der Gerresheimer-Aktie: Diskussion über Buchwert (ca. 30–40 €), Übernahmepotenzial als Kurstreiber, divergierende Kursziele (22 € bis 50 €), Unsicherheit durch Centor-Verkauf, schwache Glassparte 2025, negative Free Cash Flows, Verschuldung, notwendige operative Sanierung, Widerstand bei ~28 € und anhaltende Volatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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