DXC stellt DXC Private Cloud+ vor und bietet damit mehr Kontrolle, Sicherheit und Flexibilität für die Unternehmens-Cloud

Private Cloud+ ist eine hybride Private Cloud, die auf Dell-Infrastruktur basiert und von DXC OASIS betrieben wird. Sie wurde speziell für Unternehmen und Behörden entwickelt, die sensible und regulierte Workloads ausführen.

Sie verbindet die Flexibilität der Public Cloud mit der Sicherheit, Governance und Kontrolle einer Private Cloud und unterstützt sowohl traditionelle als auch KI-basierte Workloads.

Entwickelt für regulierte und daten-intensive Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor und Fertigung, mit integrierter Unterstützung für souveräne, konforme und KI-fähige Umgebungen.

ASHBURN, Virginia, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von DXC Private Cloud+ bekannt. Die Lösung bietet Flexibilität und Preisgestaltung wie in der Public Cloud und gewährleistet gleichzeitig die vollständige Kontrolle über sensible Daten und Workloads. Private Cloud+ basiert auf der Infrastruktur von Dell Technologies – darunter Server, Speicher und Lösungen für Cyber-Resilienz – und wird über DXC OASIS, die intelligente Orchestrierungsplattform von DXC, betrieben. Damit unterstützt Private Cloud+ Unternehmen dabei, Innovationen einfacher voranzutreiben und gleichzeitig strenge Anforderungen an Datensicherheit, Compliance und Datenhoheit zu erfüllen – und das in einer Zeit, in der sich die Cloud-Strategien von Unternehmen rasant weiterentwickeln.

Da Governance, Sicherheit, Datenhoheit und branchenspezifische Anforderungen mittlerweile ebenso wichtig sind wie Skalierbarkeit, gehen globale Unternehmen aller Branchen über einen Single-Cloud-Ansatz hinaus und bauen Multi-Cloud-Portfolios auf, die mehr Auswahl und Kontrolle bieten. In diesem Umfeld bietet Private Cloud+ eine leistungsstarke neue Option: Es kombiniert die Wirtschaftlichkeit und Agilität von Hyperscale mit der Kontrolle einer Private Cloud und stellt gleichzeitig eine einheitliche Plattform bereit, um Rechenzentren zu verbinden, eine Integration mit Public Clouds zu ermöglichen und sich auf KI-Workloads vorzubereiten.