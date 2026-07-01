🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDXC Technology Company AktievorwärtsNachrichten zu DXC Technology Company
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    DXC stellt DXC Private Cloud+ vor und bietet damit mehr Kontrolle, Sicherheit und Flexibilität für die Unternehmens-Cloud

    DXC stellt DXC Private Cloud+ vor und bietet damit mehr Kontrolle, Sicherheit und Flexibilität für die Unternehmens-Cloud
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Private Cloud+ ist eine hybride Private Cloud, die auf Dell-Infrastruktur basiert und von DXC OASIS betrieben wird. Sie wurde speziell für Unternehmen und Behörden entwickelt, die sensible und regulierte Workloads ausführen.
    • Sie verbindet die Flexibilität der Public Cloud mit der Sicherheit, Governance und Kontrolle einer Private Cloud und unterstützt sowohl traditionelle als auch KI-basierte Workloads.
    • Entwickelt für regulierte und daten-intensive Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor und Fertigung, mit integrierter Unterstützung für souveräne, konforme und KI-fähige Umgebungen.

    ASHBURN, Virginia, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von DXC Private Cloud+ bekannt. Die Lösung bietet Flexibilität und Preisgestaltung wie in der Public Cloud und gewährleistet gleichzeitig die vollständige Kontrolle über sensible Daten und Workloads. Private Cloud+ basiert auf der Infrastruktur von Dell Technologies – darunter Server, Speicher und Lösungen für Cyber-Resilienz – und wird über DXC OASIS, die intelligente Orchestrierungsplattform von DXC, betrieben. Damit unterstützt Private Cloud+ Unternehmen dabei, Innovationen einfacher voranzutreiben und gleichzeitig strenge Anforderungen an Datensicherheit, Compliance und Datenhoheit zu erfüllen – und das in einer Zeit, in der sich die Cloud-Strategien von Unternehmen rasant weiterentwickeln.

    DXC Introduces DXC Private Cloud+, Bringing Greater Control, Security, and Flexibility to Enterprise Cloud

    Da Governance, Sicherheit, Datenhoheit und branchenspezifische Anforderungen mittlerweile ebenso wichtig sind wie Skalierbarkeit, gehen globale Unternehmen aller Branchen über einen Single-Cloud-Ansatz hinaus und bauen Multi-Cloud-Portfolios auf, die mehr Auswahl und Kontrolle bieten. In diesem Umfeld bietet Private Cloud+ eine leistungsstarke neue Option: Es kombiniert die Wirtschaftlichkeit und Agilität von Hyperscale mit der Kontrolle einer Private Cloud und stellt gleichzeitig eine einheitliche Plattform bereit, um Rechenzentren zu verbinden, eine Integration mit Public Clouds zu ermöglichen und sich auf KI-Workloads vorzubereiten.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DXC stellt DXC Private Cloud+ vor und bietet damit mehr Kontrolle, Sicherheit und Flexibilität für die Unternehmens-Cloud Private Cloud+ ist eine hybride Private Cloud, die auf Dell-Infrastruktur basiert und von DXC OASIS betrieben wird. Sie wurde speziell für Unternehmen und Behörden entwickelt, die sensible und regulierte Workloads ausführen. Sie verbindet die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     