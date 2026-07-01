BERNSTEIN RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 18,90 auf 28,70 Euro angehoben. Im Juni habe es von dem Verpackungshersteller schon die zweite Gewinnwarnung binnen drei Monaten gegeben, erwähnte Delphine Le Louet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den neu formulierten Eckdaten für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 habe das Unternehmen aber womöglich einen Schritt gemacht, um die "schwierigen Zeiten" hinter sich zu lassen. Das Profil von Chancen und Risiken sei nun ausgewogen./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 06:46 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,52 % und einem Kurs von 29,06EUR auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.





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