ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 30. Juli passte Analyst Ben Rada Martin seine Schätzungen am Dienstagmorgen noch einmal an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 167,2 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -10,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 29,70 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +30,37 %/+75,43 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 230 Euro
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Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004
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Korrekt, so habe ich das auch wahrgenommen. Einige werden weiter von Rheinmetall in Heidelberg umschichten, sollte sich das mit den Verhandlungen konkretisieren. Leider sind solche Versuche bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen.
Klarer Trendbruch.