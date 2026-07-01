Goldman senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 167,2 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -10,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 29,70 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +30,37 %/+75,43 % bedeutet.