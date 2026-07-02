Guggenheim stuft ServiceNow und Salesforce auf "Buy" - zieht die SAP-Aktie mit?

Während die Bank of America im Mai nur dazu riet, das Papier von ServiceNow zu kaufen, sieht Guggenheim zugleich auch Chancen für Anleger bei der Aktie von Salesforce. Beide Aktien sprangen daraufhin über vier Prozent in die Höhe.

Kann SAP erneut von Kauf-Empfehlung für die Konkurrenz profitieren? Guggenheim veröffentlichte Mittwoch gleich einen Doppelschlag, welcher der Aktie von SAP wieder auf die Sprünge helfen könnte.

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Guggenheim wird optimistischer

Die zuletzt abgestrafte Softwarebranche bekommt neuen Rückenwind von der Wall Street. Die Investmentbank Guggenheim hat am Mittwoch sowohl Salesforce als auch ServiceNow von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Bei Salesforce setzte Analyst John DiFucci ein Kursziel von 228 US-Dollar, bei ServiceNow liegt das neue Ziel bei 125 US-Dollar.

Der Kern der Analyse ist dabei überraschend nüchtern. Guggenheim ruft nicht die nächste große KI-Euphorie aus. Die Bank argumentiert vielmehr, dass der jüngste Ausverkauf bei Softwarewerten übertrieben war. Die Angst vor einer "SaaS-Apokalypse", also einem massiven Einbruch klassischer Softwaremodelle durch KI-Agenten, sei zu stark in die Kurse eingepreist.

Bei Salesforce sieht DiFucci nach dem Kursrutsch ein attraktives Einstiegsniveau. Der Analyst schreibt: KI könne Salesforce durchaus unter Druck setzen, werde das Geschäftsmodell aber nicht zerstören. "Dies ist keine Aussage, dass Salesforce von KI profitieren wird", so DiFucci. Entscheidend sei vielmehr, dass der Markt aktuell ein zu düsteres Szenario einpreise.

Auch bei ServiceNow sieht Guggenheim wieder Chancen. Die Aktie sei nach dem Rückgang attraktiv bewertet, obwohl der Konzern weiter mit strukturellen Risiken durch KI leben müsse. "Wir stufen NOW von Neutral auf Kaufen hoch, weil das aktuelle Niveau Anlegern eine attraktive Gelegenheit bietet, eine solide profitable Aktie zu erwerben", so DiFucci in seiner Empfehlung. ServiceNow dürfte nach Einschätzung der Bank auch in absehbarer Zeit organisch und währungsbereinigt weiter zweistellig wachsen.

Damit wechselt das nächste Analysehaus seine Einstellung zu Software-Aktien. Mitte Mai hatte bereits die Bank of America ServiceNow mit "Buy" und einem Kursziel von 130 US-Dollar wieder aufgenommen. Die Begründung damals: "ServiceNow könne in der Ära autonomer KI-Agenten eine Art Kontrollzentrum für Arbeitsabläufe in Unternehmen werden." Die Aktie sprang daraufhin deutlich an, und auch SAP profitierte von der besseren Stimmung für Unternehmenssoftware.

Wiederholt sich die Geschichte?

Die Empfehlung der Bank of America sorgte allerdings nur kurzfristig für eine Erholung bei ServiceNow und SAP. Nach gut zwei Wochen kehrten beide Papiere wieder in ihren Abwärtstrend ein und gaben die Gewinne nach der Empfehlung durch die Bank of America wieder vollständig ab.

Jetzt rückt auch die SAP-Aktie wieder in den Fokus der Anleger. Zwar betrifft die Guggenheim-Empfehlung direkt nur Salesforce und ServiceNow. Doch die Logik dahinter lässt sich auf den europäischen Softwarechampion übertragen: Wenn der Markt die KI-Risiken für klassische Unternehmenssoftware zuletzt zu stark eingepreist hat, könnten auch andere große Plattformanbieter wieder Rückenwind bekommen.

SAP steht dabei sogar etwas anders da als die US-Konkurrenz. Der Walldorfer Konzern profitiert von seiner starken Stellung in Geschäftsprozessen, seiner Cloud-Umstellung und der tiefen Verankerung in den IT-Systemen großer Unternehmen. Genau diese Nähe zu kritischen Unternehmensdaten macht SAP für KI-Anwendungen interessant. Gleichzeitig dürfte der Konzern weniger stark als Salesforce unter der Sorge leiden, dass KI-Agenten klassische Kundenmanagement-Software direkt angreifen.

Für Anleger ist der Guggenheim-Doppelschlag deshalb mehr als nur eine US-Softwaremeldung. Er könnte ein Signal sein, dass der Markt bei Softwareaktien wieder zwischen echter Gefahr und überzogener Panik unterscheidet. ServiceNow und Salesforce liefern den Impuls. SAP könnte der europäische Profiteur werden.

Mein Tipp: Zweite Chance nach Empfehlung der Bank of America

Mit dem Rückenwind von Salesforce und ServiceNow konnte die Aktie der Walldorfer am Mittwoch fast zwei Prozent zulegen. Das legt die Vermutung nahe, dass die SAP-Aktie erneut mitziehen könnte.

Nicht, weil Guggenheim SAP direkt hochgestuft hat, sondern weil die neue Kaufempfehlung für Salesforce und ServiceNow die Stimmung für große Unternehmenssoftware insgesamt verbessert. Wenn Anleger wieder weniger Angst vor der KI-Zerstörung klassischer Softwaremodelle haben, gehört SAP zu den naheliegenden Profiteuren.

Können die Walldorfer jetzt noch ordentliche Zahlen vorlegen, dann könnte die Aktie wieder die Marke von 175 Euro ins Visier nehmen. Der DAX-Konzern wird sein Ergebnis für das zweite Quartal am 23.07.2026 veröffentlichen.

Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings. Die Angst vor der Disruption des Geschäftsmodells bei Software-Aktien wird in den USA bestimmt. Anders gesagt: Damit der Weg noch oben für SAP frei ist, müssen die Aktien von ServiceNow und Salesforce auch mitspielen. Mittwoch haben beide Titel wichtige charttechnische Hürden genommen. Setzen beide US-Werte ihren Höhenflug fort, dann dürfte auch SAP weiter anziehen.

Kehrt die Angst bei den US-Anlegern aber wieder zurück, wie wir es nach der Empfehlung der Bank of America gesehen haben, dann stehen die Chancen für SAP wieder schlechter. Trotzdem sollten Anleger bis zu den Zahlen einen Fuß bei dem DAX-Konzern in die Tür setzen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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