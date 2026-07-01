ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 33 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Freenet mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Entgegen der offiziellen Ankündigung für den 13. August gehe er davon aus, dass der Mobilfunk- und TV-Anbieter bereits am 12. August nach Börsenschluss seine Zahlen veröffentlichen werde, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Entwicklung im zweiten Quartal dürfte der zum Jahresauftakt ähneln. Der Experte rechnet mit einem 26-prozentigen Umsatzanstieg, hält aber Rückgänge des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) sowie des Barmittelzuflusses um 9 beziehungsweise 11 Prozent für möglich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 22,48 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -8,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,09 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +2,22 %/+46,67 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 33 Euro
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Warum machst du dich so verrückt? Die Kursschwäche kenn wir doch schon. Erinnert mich viel an den Absturz vom letzten Jahr. Ausmaß ist in einer ähnlichen Höhe in Euro. Ich hab heute gekauft. Was hat sich geändert am Geschäft? Wurde die Dividendenstrategie geändert?
Hallo zusammen,