Deutsche Bank Research belässt Freenet auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 22,48 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -8,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,09 %.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..

freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +2,22 %/+46,67 % bedeutet.