Goldpreis im Höhenflug +2,30 % auf 4.100,07 USD

+2,30 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,59 % 1 Monat -12,72 % 3 Monate -15,34 % 1 Jahr +20,47 %

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 4.100,07. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.366,68USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.100,07USD ein Wert von 3.000,02USD geworden – ein Gewinn von +200,00 %.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.