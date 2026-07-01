Silberpreis schießt um +3,57 % hoch – jetzt 60,67 USD

+3,57 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,95 % 1 Monat -22,12 % 3 Monate -21,00 % 1 Jahr +62,28 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 60,67. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 37,38329USD. Heute notiert Silber bei 60,67USD. Ihr Einsatz wäre nun 8.114,19USD wert – ein Zuwachs von +62,28 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig dominiert eine Korrekturstimmung (Diskussionen über 40 bis 60 USD, 30er Niveau). Technisch werden Flaggenformationen genannt; Hinweise auf Überhitzung durch Northstar/Badcharts. Fundament: Produktion steigt voraussichtlich nicht stark, physische Nachfrage bleibt relevant; physischer Bestand gilt als Stärke. Kurs um ca. 58 USD; 14 Tage tendenziell rückläufig.