Silberpreis
Silberpreis schießt um +3,57 % hoch – jetzt 60,67 USD
Silber springt um +3,57 % nach oben auf 60,67 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,95 %
|1 Monat
|-22,12 %
|3 Monate
|-21,00 %
|1 Jahr
|+62,28 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 37,38329USD. Heute notiert Silber bei 60,67USD. Ihr Einsatz wäre nun 8.114,19USD wert – ein Zuwachs von +62,28 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig dominiert eine Korrekturstimmung (Diskussionen über 40 bis 60 USD, 30er Niveau). Technisch werden Flaggenformationen genannt; Hinweise auf Überhitzung durch Northstar/Badcharts. Fundament: Produktion steigt voraussichtlich nicht stark, physische Nachfrage bleibt relevant; physischer Bestand gilt als Stärke. Kurs um ca. 58 USD; 14 Tage tendenziell rückläufig.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|327,80EUR
|+2,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,39EUR
|+2,19 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|230,50EUR
|+1,91 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|309,08EUR
|+2,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,67EUR
|+3,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|494,60EUR
|+2,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|343,68EUR
|+2,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,62EUR
|+2,25 %
|Long
|1
|0,00
|115,31EUR
|+2,04 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,188EUR
|+0,85 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.