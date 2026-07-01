Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.07.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 1
Performance 1M: -22,60 %
Performance 1M: -22,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert sachlich optimistisches Sentiment: Rheinmetall gilt besser positioniert als KNDS; KNDS-IPO-Verzögerung soll Kapital in Rheinmetall freisetzen. Kursentwicklung in 14 Tagen von ca. 907 EUR auf ca. 1007 EUR (+11%). Treiber: Ukraine-Aufträge, NATO-Treffen, möglicher Aktienrückkauf. Weitere Kursgewinne möglich, Unsicherheiten bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 2
Performance 1M: +0,07 %
Performance 1M: +0,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt: Kurzfristig belasten charttechnische Signale (Doppeltop, morgendliche Abwärtsbewegung, teils -4%), während fundamentale News positiv wirken (Übernahme des ams OSRAM-Sensorportfolios; Gartner: Infineon führend im KI-Datenzentrum; IR-Auszeichnungen stärken Glaubwürdigkeit). Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird in den Beiträgen nicht mit Prozent angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
SAP
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 3
Performance 1M: -13,69 %
Performance 1M: -13,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
SAP-Sentiment im wallstreetonline-Forum (neueste bis 7 Tage): gemischt. Bodensignale und Erwartung einer Aufwärtsbewegung (Beitrag 3) treffen auf Skepsis durch Timing-Verlust und Algo-Bezüge zur US-Software (Beitrag 4). BlackRock-Aufstockung (Beitrag 10) wirkt positiv; YTD-Verlust ca. 46% (Beitrag 14) belastet. Keine konkrete 14-Tage-Änderung genannt. Insgesamt uneinheitlich, eher vorsichtig optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 4
Performance 1M: +3,92 %
Performance 1M: +3,92 %
Fresenius
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 5
Performance 1M: +12,55 %
Performance 1M: +12,55 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 53,66%
|PUT: 46,34%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 7,32 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Rheinmetall-Aktie im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte