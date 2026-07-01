US-Börsen schwach, belastet durch Fed-Aussagen – DAX fällt zurück, Gold legt zu

Der neue Fed-Chef Kevin Warsh erklärte bei einer Rede im Rahmen des EZB-Forums in Portugal, dass die Inflation in den USA zu hoch sei, weigerte sich aber wie erartet, einen Ausblick auf künftige Zinsentscheidungen zu geben. In letzter Zeit nehmen die Spekulationen über eine Fed-Zinserhöhung bereits im Juli wieder zu (die Wahrscheinlichkeit am Swap-Markt stieg auf rund 36 %).

Nachdem die Wall Street das stärkste erste Halbjahr seit fünf Jahren hinter sich hat, herrscht am Mittwoch im US-Handel trübe Stimmung. Der marktbreite S&P 500 wie auch der technologielastige Nasdaq 100 fallen aktuell (Stadn 16:15 Uhr) um 0,1 beziehungsweise um 0,3 Prozent zurück, während der Dow Jones um seinen Vortagesschluss pendelt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Außerdem drückt auf die Stimmung, dass US-Präsident Donald Trump voraussichtlich den Ausstieg aus dem nordamerikanischen Handelsabkommen (USMCA) verkünden wird, was eine sechsjährige Frist zur Neuverhandlung einleitet und für erhebliche politische Unsicherheit sorgt.

Größte Verlierer im Dow waren Caterpillar, Walmart und Nvidia, während es für Saleforce und Nike begauf ging. Nike hatte am Vorabend Zahlen berichtet, die wegen schwacher Aussagen zum China-Geschäft anfangs für Kurverluste sorgten. Zuletzt verteuerte sich die Aktie um 2,6 Prozent. Meta-Aktien schnellten 10,1 Prozent hoch, nachdem das Unternehmen ein neues Cloud-Geschäft angekündigt hat.

DAX & Europa: Atempause an der 25.000er-Marke

Nach den deutlichen Gewinnen zum Quartalsende hat der deutsche Leitindex am Mittwoch keine klare Linie gefunden und pendelte um den Vortagesschluss. Die anderen europäischen Leitindizes tendierten allesamt schwäche.

Aktuell tendiert der DAX minimal schwächer bei 24.986 Zählern. Größte Verlierer sind Infineon und Siemens. Aktien von Siemens werden von Gewinnmitnahmen belastet und sinken um 1,1 Prozent. Die Aktie des DAX-Schwergewichts war nach positiven Analystenstimmen am Dienstag auf neue Rekordhochs geklettert. Rheinmetall (+5,2 %) und SAP (+2,8 %) führen hingegen die Gewinnerliste an. Europaweit sind Rüstungswerte gefragt. In der zweiten Reihe verteuern sich Nemetschek um 4,8 Prozent. Techische Indikationen sprechen für einen Kauf der Software-Aktie.

Der breit aufgestellte Stoxx 600 fällt 0,5 Prozent zurück, während es für den Euro-Stoxx-50 um 0,7 Prozent abwärts geht. In Stockholm klettern die Anteile von Saab um 3,2 Prozent. Der Rüstungskonzern liefert 16 Gripen-E-Jets an die Ukraine. Der 3,3-Milliarden-Euro-Deal soll Kiews Luftverteidigung deutlich stärken.

Rohstoffe: Gold steigt, Öl fällt zurück

Rohöl: Brent-Öl büßt aktuell 1,4 Prozent ein, während es für die US-Sorte WTI um 0,9 Prozent abwärts geht auf 71,90 beziehungsweise 68,88 US-Dollar pro Barrel. Zuvor hatte der Ölpreis jedoch den schwersten Quartalsverlust seit dem Jahr 2020 hinnehmen müssen.

Gold (Spot): Steigt um 2,2 Prozent auf 4098 US-Dollar pro Unze. Silber verteuert sich um 1,7 Prozent.

Devisen: Dollar-Stärke drückt den Yen auf 40-Jahres-Tief

Der US-Dollar zeigt sich im Zuge der gestiegenen US-Anleiherenditen (10-jährige Treasuries bei 4,46 %) bärenstark. Der Euro muss erneut Federn lassen und fällt um 0,2 Prozent auf 1,1400 US-Dollar. Der japanische Yen verharrt auf einem dramatischen 40-Jahres-Tief bei 162,71 JPY je Dollar. Der Markt blickt nervös nach Tokio: Die Notenbank deutete an, eine weitere Abschwächung in Richtung 163 eventuell vorerst zu tolerieren, während offizielle Interventionen zur Stützung der Währung ausbleiben. Der südkoreanische Won (KRW) rutschte mit 1.559,10 Won je Dollar auf den tiefsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2009.

Krypto: Bitcoin pndelt um 59.000 US-Dollar

Im Gegensatz zu den traditionellen defensiven Häfen wie Gold zeigt sich der Kryptomarkt am Morgen freundlich. Der Bitcoin legt um rund 1,7 Prozent zu und notiert bei 59.606 US-Dollar. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ether (ETH) tendiert fester und steigt um 1,5 Prozent.

Asiatischer Handel: Technologierallye verliert an Schwung

An den asiatischen Märkten überwog am Mittwoch eine vorsichtige Tendenz, nachdem die jüngste Tech- und KI-Rallye an Dynamik verliert. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent höher, der marktbreite Topix legte ebenfalls zu. Der südkoreanische Kospi geriet hingegen unter Druck und fiel 2,0 Prozent, belastet von Tech-Abverkäufen ausländischer Investoren. Samsung Electronics sackten 5,8 Prozent ab. Chinas Shanghai Composite zeigte sich mit einem Plus von 0,4 Prozent robust.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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