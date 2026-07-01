🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verkauf von Lacke-Sparte bringt BASF Milliarden

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF erhält rund 5,8 Milliarden Euro vor Steuern
    • BASF behält 40 Prozent an Coatings und Oberflächen
    • Kamieth sieht Verkauf als wichtigen Schritt im Umbau
    Verkauf von Lacke-Sparte bringt BASF Milliarden
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle spült Milliarden Euro in die Kassen des Chemiekonzerns BASF . Das Ludwigshafener Dax-Unternehmen erhält einen Betrag vor Steuern von rund 5,8 Milliarden Euro. 40 Prozent an der Sparte, zu der etwa Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik gehören, wird BASF weiterhin halten.

    Vorstandschef Markus Kamieth sprach zum Abschluss des Verkaufs von einem wichtigen Schritt für die Umsetzung des Konzernumbaus. Durch die Eigenkapitalbeteiligung werde der Chemiekonzern zudem auch weiterhin an der Wertschaffung des sogenannten Coatings-Geschäfts profitieren./glb/DP/stw

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.700,57€
    Basispreis
    26,36
    Ask
    × 9,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.373,04€
    Basispreis
    2,71
    Ask
    × 9,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BASF

    +0,31 %
    -5,60 %
    -9,11 %
    -12,76 %
    +11,32 %
    +4,08 %
    -30,27 %
    -32,61 %
    +8.748,11 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
    BASF direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 46,79 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -5,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 41,80 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -14,70 %/+34,34 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Verkauf von Lacke-Sparte bringt BASF Milliarden Der Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle spült Milliarden Euro in die Kassen des Chemiekonzerns BASF . Das Ludwigshafener Dax-Unternehmen erhält einen Betrag vor Steuern von rund 5,8 Milliarden Euro. 40 Prozent an der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     