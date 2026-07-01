Verkauf von Lacke-Sparte bringt BASF Milliarden

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 46,79 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -5,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 41,80 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -14,70 %/+34,34 % bedeutet.