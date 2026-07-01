Verkauf von Lacke-Sparte bringt BASF Milliarden
- BASF erhält rund 5,8 Milliarden Euro vor Steuern
- BASF behält 40 Prozent an Coatings und Oberflächen
- Kamieth sieht Verkauf als wichtigen Schritt im Umbau
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle spült Milliarden Euro in die Kassen des Chemiekonzerns BASF . Das Ludwigshafener Dax-Unternehmen erhält einen Betrag vor Steuern von rund 5,8 Milliarden Euro. 40 Prozent an der Sparte, zu der etwa Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik gehören, wird BASF weiterhin halten.
Vorstandschef Markus Kamieth sprach zum Abschluss des Verkaufs von einem wichtigen Schritt für die Umsetzung des Konzernumbaus. Durch die Eigenkapitalbeteiligung werde der Chemiekonzern zudem auch weiterhin an der Wertschaffung des sogenannten Coatings-Geschäfts profitieren./glb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 46,79 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -5,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 41,80 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -14,70 %/+34,34 % bedeutet.
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BASF läuft schon lange in einer Box-Range von ungefähr knapp 40 bis 55 EUR. Entscheidend ist die Frage, wann die Konjunktur nachhaltig anzieht. Falls das nicht passiert, werden die in der Box-Range bleiben. Man kann allerdings sehr gut in der Box-Range traden, unten kaufen und oben verkaufen. Vor 40 würde ich dewegen nicht einsteigen.
Niemand braucht diesen Mist. Eine Neuwahl wäre x-mal besser. Weg mit dem links-grünen Denken.