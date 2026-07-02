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    Börse, Baby!

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    Crash oder Cash: Zeit, die Chips vom Markt zu nehmen?

    Sehr hohe Bewertungen im Speichersektor und die Möglichkeit kurzfristiger Gewinnmitnahmen bestimmen das Bild derzeit bei den Halbleiter-Aktien.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Crash oder Cash: Zeit, die Chips vom Markt zu nehmen?
    Foto: © 2024 STMicroelectronics

    In dieser Woche zeigen sich einige Halbleiter-Werte volatil. Micron verliert im Handel am Mittwoch bis zu 8 Prozent. Nehmen die Anleger jetzt die Gewinne mit?

    Langfristige scheint der Aufwärtstrend der Micron-Aktien intakt zu sein. Der Kurs bewegt sich immer noch oberhalb der 50- und 200-Tage-Linie. 

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    Hier scheint nach den massiven Anstiegen der letzten Monate die Überhitzung ein wenig abzukühlen, während fundamental der Aufwärtstrend noch ungebrochen scheint. Trotzdem sind Schwankungen von 10 bis 15 Prozent mittlerweile an der Tagesordnung: Und das in beide Richtungen. 

    Auch SK Hynix verlor am Mittwoch bis zu 8 Prozent. Der südkoreanische Chiphersteller ist Weltmarktführer in einem überaus gefragten Segment: Der Herstellng sogenannter HBM-Chips. 

    HBM-Chips sind eine spezialisierte Form von DRAM, die speziell entwickelt wurde, um KI-Beschleuniger und Hochleistungsrechner mit Daten zu versorgen.

    Die HBM-Kapazitäten vieler Hersteller sind bereits weitgehend bis 2026 ausgebucht, Micron teilte jüngst mit, dass alle HBM-Chips für 2026 bereits ausverkauft sind. 

    Welche Chips sind derzeit die gefragtesten am Markt und in welchen Unternehmen stecken noch die meisten Chancen? Das hört ihr in unserem neuen Podcast. 

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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