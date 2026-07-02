Crash oder Cash: Zeit, die Chips vom Markt zu nehmen?

Langfristige scheint der Aufwärtstrend der Micron-Aktien intakt zu sein. Der Kurs bewegt sich immer noch oberhalb der 50- und 200-Tage-Linie.

In dieser Woche zeigen sich einige Halbleiter-Werte volatil. Micron verliert im Handel am Mittwoch bis zu 8 Prozent. Nehmen die Anleger jetzt die Gewinne mit?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hier scheint nach den massiven Anstiegen der letzten Monate die Überhitzung ein wenig abzukühlen, während fundamental der Aufwärtstrend noch ungebrochen scheint. Trotzdem sind Schwankungen von 10 bis 15 Prozent mittlerweile an der Tagesordnung: Und das in beide Richtungen.

Auch SK Hynix verlor am Mittwoch bis zu 8 Prozent. Der südkoreanische Chiphersteller ist Weltmarktführer in einem überaus gefragten Segment: Der Herstellng sogenannter HBM-Chips.

HBM-Chips sind eine spezialisierte Form von DRAM, die speziell entwickelt wurde, um KI-Beschleuniger und Hochleistungsrechner mit Daten zu versorgen.

Die HBM-Kapazitäten vieler Hersteller sind bereits weitgehend bis 2026 ausgebucht, Micron teilte jüngst mit, dass alle HBM-Chips für 2026 bereits ausverkauft sind.

Welche Chips sind derzeit die gefragtesten am Markt und in welchen Unternehmen stecken noch die meisten Chancen? Das hört ihr in unserem neuen Podcast.

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