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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 61 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Kursziel Nordex auf 61 Euro an
    • Quartalszahlen 29 Juli könnten Auftragszuwachs zeigen
    • Gutes Ergebnis ermöglicht mögliche Anhebung der Ziele
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 61 Euro - 'Buy'
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 59 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers am 29. Juli dürften eine positive Überraschung beim Projekt-Auftragseingang belegen, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Auch beim Konzernumsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sieht er sich über den Konsensschätzungen. Ein gutes Abschneiden könnte Nordex die Möglichkeit geben, die Jahresziele anzuheben - wegen des wichtigen zweiten Halbjahrs aber ähnlich wie im vergangenen Jahr wohl erst mit den Drittquartalszahlen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 46,18 auf Tradegate (01. Juli 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +3,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,99 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -25,09 %/+30,57 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 61 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 61,00, was eine Steigerung von +31,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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