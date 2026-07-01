SHENZHEN, China, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture, der weltweit führende Anbieter innovativer landwirtschaftlicher Drohnentechnologie, hat heute die weltweite Einführung der neuen DJI Agras T55 und DJI Agras T100 Dual Battery Sprühsysteme bekannt gegeben. Auf der Grundlage von mehr als 13 Jahren engagierter Forschung und Entwicklung erweitern die neuen Drohnen die bisherigen Fähigkeiten von DJIs landwirtschaftlichen Drohnensystemen erheblich.. Die Agras T55 ergänzt branchenführende Sicherheitssysteme und hat eine Nutzlast von 50 L. Gleichzeitig verbessert das Agras T100 Dual Battery Spray System die Effektivität und Effizienz bei der Behandlung großer Feldbetriebe und sorgt für erhebliche Produktivitätssteigerungen.

Die neuen landwirtschaftlichen Drohnen verfügen über ein intuitives D esign und verbesserte Fähigkeiten zur Behandlung von Obstgärten, kleinen Grundstücken und darüber hinaus – und unterstützen noch mehr Landwirte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"DJI Agriculture erweitert die Grenzen der Präzisionslandwirtschaft und ermöglicht Landwirten mit unserer fortschrittlichen Drohnentechnologie, ihre Gemeinden zu versorgen und gleichzeitig den Umwelteinfluss für den Planeten zu senken", sagte Yuan Zhang, Head of Global Sales bei DJI Agriculture. "Heute sind weltweit mehr als 600.000 landwirtschaftliche Drohnen von DJI im Einsatz und behandeln 300 Arten von Kulturpflanzen in mehr als 100 Ländern. DJI Agriculture hat ein starkes, lokalisiertes Support-Netzwerk für Vertrieb, Service und Schulung entwickelt. Weltweit verfügen wir über mehr als 3.500 Service- und Reparaturzentren und ein Schulungsnetzwerk von mehr als 7.000 zertifizierten Ausbildern."

Vereinfachung von Luftsprühen und Säen mit der Agras T55

Die Agras T55 ist eine leichte, intuitive landwirtschaftliche Drohne mit einem stromlinienförmigen Einrichtungsprozess, der das Sprühen, Streuen und Heben in einer Vielzahl von Anwendungen unterstützt. Sie kann bis zu 50 L Sprühlösung (50 L/min Durchfluss mit Nebelsprinkler) und 55 kg Streugut (400 kg/min Durchfluss) aufnehmen. Das neue Agras T55 Lift System unterstützt zudem eine Hebelast von 40 kg und verfügt über eine automatische Balanceregelung und Notkabelfreigabe. Das brandneue Millimeterwellenradar liefert eine Punktwolkendichte von bis zu 250.000 Punkten pro Sekunde für eine präzisere Hinderniserkennung. Mit verbesserter Hardware und Algorithmen sorgt es auch für einen zuverlässigen Betrieb bei Regen und Nebel. Hindernisse werden protokolliert, damit die Drohne diese in Zukunft vermeidet, wodurch auch die Sicherheit im Laufe der Zeit erhöht wird. Unterdessen kombiniert das neue Quad-Vision-System drei oben montierte Kameras mit einer Vollfarb-FPV-Kamera bei schwachem Licht, sodass Nutzende die Szenen vor, hinter, links, rechts und unterhalb der Drohne sehen können.