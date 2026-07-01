Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
ATOSS Software
Tagesperformance: +7,87 %
Tagesperformance: +7,87 %
Platz 1
Performance 1M: -12,15 %
Performance 1M: -12,15 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 2
Performance 1M: +1,54 %
Performance 1M: +1,54 %
TeamViewer
Tagesperformance: +5,60 %
Tagesperformance: +5,60 %
Platz 3
Performance 1M: -17,16 %
Performance 1M: -17,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Aus dem wallstreetONLINE-Forum lässt sich aktuell ein gemischtes, tendenziell bullisches Sentiment festhalten. Kurzfristig dominieren technische Signale (weißer Hammer, Pullbacks) um ca. 4,6–5,0 €, verbunden mit Hinweisen auf Short-Squeeze-Impuls. Fundamental berichten Nutzer von Umsatz- und Gewinnsteigerung; EPS könnte Jahresende >0,80 € erreichen. DEX-Integration reduziert Schulden. Risikofaktor bleibt KI-Disruption.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 4
Performance 1M: -22,08 %
Performance 1M: -22,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Forum wallstreetONLINE zeigt gemischtes Siltronic-Sentiment: Gewinnmitnahmen nach ca. +50% stehen neben weiterem Halten. Fundamentale Aspekte fokussieren auf Wafer-Nachfrage im Auto-/Halbleiter-Sektor; KI-Hype wird nicht als Haupttreiber gesehen. Jefferies senkte das Kursziel von 103 auf 100 EUR (Buy). 14-Tage-Kursveränderung wird nicht numerisch genannt; Diskussionen bewegen sich grob um 80–100 EUR. Insgesamt neutral bis leicht optimistisch.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 5
Performance 1M: -3,57 %
Performance 1M: -3,57 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,90 %
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 6
Performance 1M: -22,93 %
Performance 1M: -22,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetOnline-Forum: Anlegerstimmung zu HENSOLDT gemischt. Hensoldt bleibt MEKO‑A200‑Zulieferer relevant; Auftrag rund 200 Mio. €, ggf. 250–400 Mio. € je nach Ausstattung. F126‑Beendigung: Entschädigung/ Schadensbegrenzung möglich; Ersatzbeschaffung durch Bundesregierung diskutiert. Insiderkäufe von Vorständen signalisieren Vertrauen. 14‑Tage‑Kursentwicklung nicht klar genannt; Risiken bleiben.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,72 %
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 7
Performance 1M: +0,07 %
Performance 1M: +0,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt: Kurzfristig belasten charttechnische Signale (Doppeltop, morgendliche Abwärtsbewegung, teils -4%), während fundamentale News positiv wirken (Übernahme des ams OSRAM-Sensorportfolios; Gartner: Infineon führend im KI-Datenzentrum; IR-Auszeichnungen stärken Glaubwürdigkeit). Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird in den Beiträgen nicht mit Prozent angegeben.
Ottobock
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 8
Performance 1M: -3,13 %
Performance 1M: -3,13 %
IONOS Group
Tagesperformance: +4,29 %
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 9
Performance 1M: -3,44 %
Performance 1M: -3,44 %
Nemetschek
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 10
Performance 1M: -13,82 %
Performance 1M: -13,82 %
SAP
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 11
Performance 1M: -13,69 %
Performance 1M: -13,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes bis leicht negatives Anleger-Sentiment zu SAP. Kritiker verweisen auf Druck durch interne Strukturen und Vergleiche mit Rüstungs- und IT-Werten; andere sehen Anzeichen einer Bodenbildungsphase, bleiben aber vorsichtig bis skeptisch, teils Hinweis auf Algo-Trading. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, mit Ab- und Aufwärtsmomenten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 12
Performance 1M: -9,80 %
Performance 1M: -9,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum (Beitrag 1) thematisiert abweichende Intraday-Kurse. Aixtron-Sentiment gemischt: Charttechnisch gilt die 50‑Tagelinie um ca. 52 EUR als Unterstützung; zuletzt Fall unter 50 EUR und anschließende Erholung. Malaysia-Fundamente: neue Fertigung ab Mitte 2027, GaN/Power-Fokus, flexibles Supply-Chain-Konzept; potenzielles Volumenwachstum. Skepsis bei Preissetzungsmacht/Konkurrenz. Insgesamt vorsichtiger Optimismus basierend auf Fundamentaldaten, Marktchancen und technischen Signalen.
Evotec
Tagesperformance: +2,78 %
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 13
Performance 1M: -5,09 %
Performance 1M: -5,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
wallstreetONLINE-Forum (Beitrag 1) thematisiert abweichende Intraday-Kurse. Aixtron-Sentiment gemischt: Charttechnisch gilt die 50‑Tagelinie um ca. 52 EUR als Unterstützung; zuletzt Fall unter 50 EUR und anschließende Erholung. Malaysia-Fundamente: neue Fertigung ab Mitte 2027, GaN/Power-Fokus, flexibles Supply-Chain-Konzept; potenzielles Volumenwachstum. Skepsis bei Preissetzungsmacht/Konkurrenz. Insgesamt vorsichtiger Optimismus basierend auf Fundamentaldaten, Marktchancen und technischen Signalen.
Bechtle
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 14
Performance 1M: -7,34 %
Performance 1M: -7,34 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 15
Performance 1M: -10,37 %
Performance 1M: -10,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes bis leicht bullisches Sentiment. Kernpunkte: HV-Beschluss zu einem größeren Aktienrückkauf außerhalb von Mitarbeiterprogrammen; Stammaktien könnten stärker profitieren, was Spreads beeinflusst. Vorzugsaktien werden als Hemmnis für Kapitalbeschaffung gesehen. Q2-Ausblick und Chip-Preis-Druck bleiben Unsicherheiten. 14-Tage-Performance wird nicht numerisch angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Draegerwerk eingestellt.
PVA TePla
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 16
Performance 1M: +7,34 %
Performance 1M: +7,34 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 17
Performance 1M: -17,22 %
Performance 1M: -17,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes bis leicht bullisches Sentiment. Kernpunkte: HV-Beschluss zu einem größeren Aktienrückkauf außerhalb von Mitarbeiterprogrammen; Stammaktien könnten stärker profitieren, was Spreads beeinflusst. Vorzugsaktien werden als Hemmnis für Kapitalbeschaffung gesehen. Q2-Ausblick und Chip-Preis-Druck bleiben Unsicherheiten. 14-Tage-Performance wird nicht numerisch angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 18
Performance 1M: +1,31 %
Performance 1M: +1,31 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte