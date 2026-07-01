Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes bis leicht negatives Anleger-Sentiment zu SAP. Kritiker verweisen auf Druck durch interne Strukturen und Vergleiche mit Rüstungs- und IT-Werten; andere sehen Anzeichen einer Bodenbildungsphase, bleiben aber vorsichtig bis skeptisch, teils Hinweis auf Algo-Trading. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, mit Ab- und Aufwärtsmomenten.