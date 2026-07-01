Corning Aktie mit kräftigem Kurssturz - 01.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Corning Aktie. Mit einer Performance von -12,71 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Corning Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,71 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Corning in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +84,97 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Corning Aktie damit um +27,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +189,96 % gewonnen.

Während Corning deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,02 %.

Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,71 % 1 Monat +41,82 % 3 Monate +84,97 % 1 Jahr +393,72 %

Informationen zur Corning Aktie

Stand: 01.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 861 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,67 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Sumitomo Shoji notiert im Plus, mit +1,99 %. Prysmian notiert im Minus, mit -3,94 %.

Corning Aktie jetzt kaufen?

Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.