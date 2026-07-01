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    USA

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    ISM-Industriestimmung trübt sich stärker als erwartet ein

    Für Sie zusammengefasst
    • ISM sank um 0,7 auf 53,3 Punkte, klar über 50
    • Aufträge und bezahlte Preise nahmen merklich ab
    • Index bleibt in Wachstumszone, Enttäuschung klein
    USA - ISM-Industriestimmung trübt sich stärker als erwartet ein
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juni etwas stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,7 Punkte auf 53,3 Punkten, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang auf 53,9 Punkte gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit aber klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

    Eingetrübt hat sich der Indikator für neue Aufträge. Auch der Wert für bezahlte Preise gab auf hohem Niveau merklich nach. Etwas verbessert hat sich der Beschäftigungsindikator. Hier wird aber noch ein Rückgang der Aktivität signalisiert.

    "Der Index liegt weiterhin komfortabel in der Wachstumszone", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. "Die kleine Enttäuschung gegenüber der Konsensschätzung sollte daher nicht überinterpretiert werden und auch nicht zu einem kräftigen Dämpfer bei den Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed führen."/jsl/he






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