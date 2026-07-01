Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 01.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: -5,36 %
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 1
Performance 1M: +0,07 %
Performance 1M: +0,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt: Kurzfristig belasten charttechnische Signale (Doppeltop, morgendliche Abwärtsbewegung, teils -4%), während fundamentale News positiv wirken (Übernahme des ams OSRAM-Sensorportfolios; Gartner: Infineon führend im KI-Datenzentrum; IR-Auszeichnungen stärken Glaubwürdigkeit). Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird in den Beiträgen nicht mit Prozent angegeben.
ASML Holding
Tagesperformance: -4,79 %
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 2
Performance 1M: +24,75 %
Performance 1M: +24,75 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 3
Performance 1M: +3,49 %
Performance 1M: +3,49 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 4
Performance 1M: -6,19 %
Performance 1M: -6,19 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +4,46 %
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 5
Performance 1M: -22,60 %
Performance 1M: -22,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert sachlich optimistisches Sentiment: Rheinmetall gilt besser positioniert als KNDS; KNDS-IPO-Verzögerung soll Kapital in Rheinmetall freisetzen. Kursentwicklung in 14 Tagen von ca. 907 EUR auf ca. 1007 EUR (+11%). Treiber: Ukraine-Aufträge, NATO-Treffen, möglicher Aktienrückkauf. Weitere Kursgewinne möglich, Unsicherheiten bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
SAP
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 6
Performance 1M: -13,69 %
Performance 1M: -13,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes bis leicht negatives Anleger-Sentiment zu SAP. Kritiker verweisen auf Druck durch interne Strukturen und Vergleiche mit Rüstungs- und IT-Werten; andere sehen Anzeichen einer Bodenbildungsphase, bleiben aber vorsichtig bis skeptisch, teils Hinweis auf Algo-Trading. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, mit Ab- und Aufwärtsmomenten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,28 %
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 7
Performance 1M: +2,11 %
Performance 1M: +2,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes bis leicht negatives Anleger-Sentiment zu SAP. Kritiker verweisen auf Druck durch interne Strukturen und Vergleiche mit Rüstungs- und IT-Werten; andere sehen Anzeichen einer Bodenbildungsphase, bleiben aber vorsichtig bis skeptisch, teils Hinweis auf Algo-Trading. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, mit Ab- und Aufwärtsmomenten.
TotalEnergies
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 8
Performance 1M: -11,76 %
Performance 1M: -11,76 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 9
Performance 1M: -12,80 %
Performance 1M: -12,80 %
Vinci
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 10
Performance 1M: +1,01 %
Performance 1M: +1,01 %
Siemens
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 11
Performance 1M: +3,92 %
Performance 1M: +3,92 %
argenx
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 12
Performance 1M: +13,04 %
Performance 1M: +13,04 %
ENI
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 13
Performance 1M: -8,66 %
Performance 1M: -8,66 %
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