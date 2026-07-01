Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 01.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert sachlich optimistisches Sentiment: Rheinmetall gilt besser positioniert als KNDS; KNDS-IPO-Verzögerung soll Kapital in Rheinmetall freisetzen. Kursentwicklung in 14 Tagen von ca. 907 EUR auf ca. 1007 EUR (+11%). Treiber: Ukraine-Aufträge, NATO-Treffen, möglicher Aktienrückkauf. Weitere Kursgewinne möglich, Unsicherheiten bleiben.