Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 01.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Lonza Group
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 1
Performance 1M: +11,50 %
Performance 1M: +11,50 %
ABB
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 2
Performance 1M: +3,16 %
Performance 1M: +3,16 %
Swisscom
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 3
Performance 1M: -10,81 %
Performance 1M: -10,81 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 4
Performance 1M: +7,97 %
Performance 1M: +7,97 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +9,48 %
Performance 1M: +9,48 %
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