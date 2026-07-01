Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 01.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -6,70 %
Tagesperformance: -6,70 %
Platz 1
Performance 1M: +46,49 %
Performance 1M: +46,49 %
Andritz
Tagesperformance: -3,17 %
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 2
Performance 1M: -5,85 %
Performance 1M: -5,85 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 3
Performance 1M: -16,24 %
Performance 1M: -16,24 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 4
Performance 1M: -7,77 %
Performance 1M: -7,77 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 5
Performance 1M: +14,04 %
Performance 1M: +14,04 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 6
Performance 1M: -7,00 %
Performance 1M: -7,00 %
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