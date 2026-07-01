VW und Bosch beenden Allianz beim automatisierten Fahren
- Volkswagen und Bosch beenden Projekt für automatisiertes Fahren
- VW kauft zukünftig Hard- und Software extern ein
- Betriebsrat kritisiert Abgabe von Schlüsseltechnologien
WOLFSBURG/GERLINGEN (dpa-AFX) - Volkswagen und der Zulieferer Bosch stoppen ihre Partnerschaft bei automatisierten Fahrsystemen. Die gemeinsame Entwicklung von assistierten und automatisierten Fahrfunktionen in der "Automated Driving Alliance" sei abgeschlossen worden, teilten beide Unternehmen mit. Partner auf VW-Seite war die Software-Tochter Cariad.
Zuvor hatte "Bild" über das bevorstehende Aus berichtet. Der Zeitung zufolge hatte VW die Reißleine gezogen, weil das Projekt zu wenig Fortschritte gezeigt habe. Trotz Investitionen von bisher 1,5 Milliarden Euro sei die Technik nicht wettbewerbsfähig, hieß es. VW wolle nun stattdessen Hard- und Software fürs automatisierte Fahren extern zukaufen, statt sie selbst zu entwickeln.
Aus nach viereinhalb Jahren
Die Partnerschaft war 2022 noch unter dem damaligen VW-Chef Herbert Diess ins Leben gerufen worden. Mehr als 1.000 Expertinnen und Experten sollten die gemeinsame Software-Plattform für Fahrerassistenzsysteme entwickeln, die später auch anderen Herstellern angeboten werden könnte. Zunächst ging es um Systeme nach Level 2, bei dem der Mensch in der Verantwortung bleibt. Später war eine Erweiterung des Projekts angedacht.
Nun ist bereits früher Schluss. Zu Technologien für hochautomatisiertes Fahren nach Level 3, bei dem der Fahrer zeitweise die Verantwortung abgeben kann, wird die Partnerschaft nach VW-Angaben nicht fortgesetzt. Insbesondere bei solchen Fahrsystemen hätten sich - gerade in Europa - andere Entwicklungen in Markt und Technologie ergeben als zu Beginn der Zusammenarbeit erwartet, hatte Cariad zuvor mitgeteilt.
Der Volkswagen-Konzern halte an dem Ziel fest, hochautomatisiertes Fahren nach Europa und Nordamerika zu bringen, und fokussiere die Strategie konsequent darauf, teilte Vorstandschef Oliver Blume mit. Die Partnerschaft habe eine starke technologische Grundlage geliefert. "Darauf bauen wir jetzt auf - mit klarem Fokus auf Tempo, Skalierung und die schnelle Umsetzung".
Der Rückzug passt zum Strategieschwenk, den Blume der Software-Sparte verschrieben hat: Statt - wie von seinem Vorgänger gewünscht - alles selbst zu entwickeln, setzt der Manager auf Partner und Lieferanten. Zuvor war es bei Cariad wiederholt zu Verzögerungen bei der Software-Entwicklung gekommen, mehrfach mussten Modellanläufe verschoben werden.
Fahrfunktionen kommen auf die Straße
Zum Einsatz kommen soll die bisher entwickelte Technik aber: Integriert werden kann sie demnach sowohl in verschiedene Fahrzeugklassen - vom Kleinwagen bis hin zum Premiumfahrzeug - als auch in Elektro- und Verbrennermodelle. Der Ersteinsatz bei VW stehe beim ID.Every1 an, der 2027 in Serie gehen soll, hieß es. Gebaut wird das Elektro-Einstiegsmodell, das dann rund 20.000 Euro kosten soll, in Portugal. Auch Bosch hat nach eigenen Angaben bereits Aufträge von mehreren Fahrzeugherstellern für die Systeme.
Betriebsrat: "Zukunftstechnologien gehören zu Cariad"
Kritik an der Entscheidung kommt von der Cariad-Belegschaft: Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme seien "eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft des Automobils", teilte der Gesamtbetriebsrat mit. Wer das abgebe, gebe Know-how, Wertschöpfung und Zukunftsfähigkeit aus der Hand.
"Zukunftstechnologien gehören zu Cariad und in den Volkswagen-Konzern. Nicht nach China. Nicht in die USA. Nicht zu externen Anbietern", schrieben Betriebsratschef Gerhard Retzer und dessen Stellvertreterin Claudia Richter. "Denn: Know-how entsteht durch Machen. Nicht durch Zukauf."/jwe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 70,10 auf Tradegate (01. Juli 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -11,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,57 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +27,59 %/+85,71 % bedeutet.
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Friseuse, was heißt: populistischen Murks von AfD, welcher Murks ist dir den lieber, der von den Grünen oder Merz...oder lieber die SPD? Die genannte Kandidaten tragen einen guten Teil dazu bei Deutschland zu de Industrialusieren. Die Konzerne ächzen unter der hohen Steuerlast, Energiepreise kaum noch zu stemmen, weil Russland Gas brauchen wir ja nicht, Atomkraftwerke voll funktionsfähig wurden in die Luft gesprengt. Wer da glaubt wir können unseren Energie Bedarf durch Wind und Sonne decken glaubt auch das ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Deutschland, einst eine Autonation lässt sich von den Brüsseler Autokraten vorschreiben was zu tun ist...Verbrenner Aus, Co Werte Wahnsinn. Die guten Diesel Motoren von VW, noch nicht gut genug?? Da wurde von Seiten VW schon zwangs Manipuliert um Werte zu erreichen die es gar nicht schaffen kann. Warum die Gewerkschaften da nicht Sturm gelaufen sind, ein Schelm der böses denkt. Immer mehr Bürokratie und Sinnbefreite Auflagen für Konzerne, mach nur weiter so, Merz und Co, sponsort diesen Irrsinn mit unseren Steuergeldern. VW jetzt in die Rüstung??? Sind die alle völlig durchgeknallt? Alle schon unsere Vergangenheit vergessen? Glaubt jemand das die Rüstungsbranche ewig erfolgreich ist? Der tiefe Fall von Rheinmetall sollte Warnung genug sein. Wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grad mit der Kriegstreiberei von Merz.
Der Druck auf den Konzern ist historisch hoch. Durch den wegbrechenden Markt in China und die enormen Kosten der Elektromobilität kann Volkswagen schlicht nicht mehr so weitermachen wie bisher. Die Aktie hat erst vor wenigen Tagen ein neues 10-Jahres-Tief bei rund 74 Euro markiert – das zeigt deutlich, wie wenig Vertrauen der Markt noch in die alten, starren Strukturen hatte.
Wenn das Management diesen radikalen Umbau jetzt als „letzte Chance“ begreift, bringt das für Anleger eine völlig neue Dynamik:
- Das Ende der Tabus: Dass überhaupt offen über den Abbau von bis zu 100.000 Stellen und die Schließung von vier deutschen Werken (wie Hannover, Emden oder Zwickau) gesprochen wird, war vor kurzem noch undenkbar. Für den Kapitalmarkt ist das das Signal, dass man die Realität endlich annimmt.
- Befreiungsschlag bei der Rendite: Wenn VW die Fabrikkosten und den personellen Überhang nicht radikal reduziert, verliert die Kernmarke im globalen Wettbewerb den Anschluss. Der massive Sparkurs ist die einzige Option, um die operative Marge mittelfristig wieder in Richtung der angestrebten 8 bis 10 % zu hieven.
- Risikoaufschlag im Kurs: Die Aktie reagiert aktuell sehr volatil auf diese Nachrichten. Die Börse sieht zwar die Notwendigkeit, sorgt sich aber gleichzeitig um das enorme Ausführungsrisiko. Jeder weiß, wie zäh und teuer die Konflikte mit der IG Metall und dem Land Niedersachsen werden.
Kurzfristig belasten die Angst vor Streiks und die Kosten für Abfindungen den Kurs. Wenn Blume und sein Team diesen harten Schnitt aber tatsächlich durchdrücken können, könnte das die Basis für eine echte, fundamentale Trendwende der Vorzugsaktie sein.
Da wird aber einiges durcheinandergeworfen. Die 500 Mrd. € sind die Konzernverbindlichkeiten inklusive Finanzdienstleistungen – also Leasing, Kredite und Einlagen der VW Bank. Das als "Schuldenberg" eines Autobauers darzustellen, ist ungefähr so, als würde man einer Bank ihre Kundeneinlagen als Insolvenzgrund auslegen.
Und Werke zu schließen ist kein Beweis für den Untergang, sondern häufig genau das Gegenteil: Man versucht, die Kostenstruktur zu verbessern.
"Neckarsulm wird ein Museum", "Verkaufspreis null", "dann fallen die Banken um" – das klingt eher nach Stammtisch als nach Bilanzanalyse.
Man kann VW für vieles kritisieren. Aber wenn man Zahlen anführt, sollte man wenigstens wissen, was sie bedeuten.