Konkurrenz für AWS und Azure: Meta steigt ins Cloud-Geschäft ein

Konkret werden zwei Ansätze verfolgt: Zum einen plant Meta, Entwicklern den Zugang zu verschiedenen KI-Modellen anzubieten, die auf der eigenen Infrastruktur laufen – darunter Metas eigene Muse-Spark-Modelle. Das Modell ähnelt dem AWS-Dienst Bedrock, bei dem Amazon ebenfalls KI-Modelle Dritter über seine Plattform bereitstellt. Zum anderen erwägt der Konzern, rohe Rechenkapazität zu vermieten, ähnlich wie es der Neocloud-Anbieter CoreWeave tut.

Meta Platforms bereitet sich darauf vor, ein eigenständiges Cloud-Infrastrukturgeschäft aufzubauen. Laut einem Bloomberg-Bericht soll ein neues Geschäftssegment entstehen, das KI-Rechenleistung und Zugang zu KI-Modellen an Dritte verkauft. Damit träte der Konzern in direkte Konkurrenz zu Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud – den etablierten Schwergewichten im Cloud-Markt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Intern läuft das Vorhaben unter dem Namen Meta Compute. Das Projekt wird von Santosh Janardhan, Infrastruktur-Chef des Konzerns, Daniel Gross vom Meta Superintelligence Labs sowie Dina Powell McCormick, Präsidentin von Meta, geleitet. Offiziell wollte sich das Unternehmen nicht äußern, die Pläne gelten noch als vorläufig.

Die Meldung trieb die Meta-Aktie um mehr als 11 Prozent auf rund 627 US-Dollar. Verlierer des Tages waren dagegen CoreWeave und der niederländische KI-Rechenzentrumsbetreiber Nebius Group, die jeweils zweistellig einbrachen.

CEO Mark Zuckerberg hatte das Thema bereits im Mai bei einem Aktionärsgespräch angesprochen: Woche für Woche kämen externe Unternehmen auf Meta zu und fragten nach API-Diensten oder freier Rechenkapazität. Man habe bisher abgelehnt, weil man die Kapazitäten selbst benötige. Sollte sich das ändern, sei ein Verkauf ausdrücklich eine Option.

Das Timing ist kein Zufall. Der Hunger nach Rechenleistung in der KI-Branche ist nach wie vor enorm. Wer heute Kapazitäten besitzt und sie vermarkten kann, sitzt an einem der heißesten Hebel der Tech-Industrie. AWS, Azure und Google Cloud erwirtschaften mit diesem Modell bereits Dutzende Milliarden US-Dollar pro Quartal.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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