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    Ölpreise gefallen

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent Ölpreis fiel auf 71,98 US-Dollar am Mittwoch
    • Anleger hoffen auf Fortschritte bei US-Iran Gesprächen
    • US Rohöllagerbestände schrumpften stärker als erwartet
    Ölpreise gefallen
    Foto: Stringer - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 71,98 US-Dollar. Der Preis der globalen Referenzsorte sank damit um 1,33 Prozent.

    Anleger hoffen weiterhin auf Fortschritt mit Blick auf Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Grundlegende Neuigkeit mit Blick auf die Lage im Nahen Osten gab es nicht. Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff führten in Katar laut einem hochrangigen Regierungsvertreter konstruktive Gespräche mit regionalen Führungskräften, und die Fachgespräche mit dem Iran schreiten voran. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Iran und die USA versuchen, die Spannungen nach den jüngsten Angriffen abzubauen, die einen ohnehin schon fragilen Waffenstillstand gefährdet hatten. Wann direkte Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran stattfinden ist unklar. US-Präsident Donald Trump sprach erneut von guten Gesprächen mit dem Iran.

    Der Iran und die USA hatten sich vor zwei Wochen auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Wiederöffnung der für den Ölmarkt wichtigen Straße von Hormus war ein entscheidendes Element. Die Ölpreise fielen unter das Niveau, das vor Kriegsbeginn Ende Februar herrschte. Zuletzt hatten aber Angriffe Zweifel an einer dauerhaften Einigung geschürt.

    Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Rohöllagerbeständen in den USA stützten die Ölpreise nicht. Die Bestände waren erneut gesunken. Der Rückgang war zudem stärker als von Volkswirten erwartet./jsl/he






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