Aktien feierten ein Monsterquartal – jetzt droht der 20-Prozent-Pullback

Der Star des Quartals war der PHLX Semiconductor Index (SOX) mit einem Plus von mehr als 80 Prozent – laut Dow Jones Market Data die beste Quartalsbilanz seit Beginn der Aufzeichnungen. Noch extremer liefen einzelne asiatische Chipwerte: Samsung Electronics gewann 93 Prozent, SK Hynix sogar 225,7 Prozent. Beide Aktien sind nicht im SOX-Index enthalten, zeigen aber, wie heiß der globale Chip-Trade inzwischen geworden ist.

Nach einem extrem starken zweiten Quartal wächst selbst unter bullishenWall-Street-Strategen die Angst vor einem Rückschlag. Der S&P 500 legte seit Anfang April um rund 15 Prozent zu und erzielte damit laut FactSet die beste Quartalsperformance seit Juni 2020. Der Nasdaq Composite kam auf ein Plus von über 21 Prozent. Getrieben wurde die Rallye vor allem von der KI-Fantasie, stark nach oben revidierten Gewinnschätzungen und einem regelrechten Ansturm auf Halbleiterwerte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Fundamental bekam die Rallye Rückenwind von den Gewinnen. Laut FactSet lag die erwartete Gewinnwachstumsrate für den S&P 500 im zweiten Quartal zuletzt bei 23,1 Prozent. Normalerweise senken Analysten ihre Prognosen, je näher das Quartalsende rückt. Diesmal wurden die Erwartungen im Verlauf des Quartals angehoben. Das stützt die These, dass der Markt nicht nur auf Fantasie läuft. Mark Hackett, Chef-Marktstratege bei Nationwide, bleibt deshalb grundsätzlich bullish. "Insgesamt gibt es mehr Rückenwind als Gegenwind", sagte Hackett gegenüber MarketWatch. "Aber es gibt einige technische Aspekte."

Genau diese technischen Risiken machen Anleger jetzt nervös. Noch deutlicher wird David Laut, Chief Investment Officer bei Kerux Financial. Er hält die jüngste Volatilität nicht für harmloses Rauschen, sondern für den möglichen Auftakt einer größeren Korrektur. Aus seiner Sicht könnte daraus ein Rückgang von 10 bis 20 Prozent am breiten Markt werden. Selbst Strategen, die ihre Kursziele anheben, rechnen mit Rücksetzern: RBC-Strategin Lori Calvasina warnte ihre Kunden, sich im kommenden Jahr auf Kursrückgänge von 5 bis 10 Prozent einzustellen.

Zum Quartalsende könnten große Vermögensverwalter Aktien verkaufen und Anleihen kaufen, um ihre Portfolios wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Hinzu kommt die Sperrfrist für Aktienrückkäufe vor der Berichtssaison. Gleichzeitig steigt die Sorge, dass der Markt durch zu viel Hebel getragen wird. Das Volumen im Optionshandel ist stark gestiegen, immer mehr Anleger kaufen Aktien auf Kredit, und gehebelte ETFs auf Halbleiteraktien ziehen Milliarden an.

Besonders deutlich wird der Risikoappetit bei einem dreifach gehebelten US-Fonds auf Halbleiteraktien. Sein verwaltetes Vermögen hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt und erreichte im Juni zeitweise fast 34 Milliarden US-Dollar. Solche Produkte können Gewinne beschleunigen, aber auch Verluste und Kursschwankungen verschärfen. "Normalerweise ist eine solche Volatilität ein Warnschuss. Es gibt viel Spekulation am Markt, und diese Titel befinden sich in den Händen schwacher Akteure", sagte Chris Galipeau vom Franklin Templeton Institute.

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Auch die Fed bleibt ein Risiko. Nach der ersten Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh preisten Händler wieder höhere Chancen auf Zinserhöhungen im Jahr 2026 ein. Die Bank of America rechnet sogar mit drei Zinserhöhungen bis Jahresende. Für einen Markt, der nach einem Rekordquartal stark auf KI, Chips und Gewinnfantasie gesetzt hat, ist das gefährlich. Die Rallye ist nicht automatisch vorbei. Aber nach diesem Lauf reicht schon ein falscher Impuls, damit aus Euphorie schnell Korrekturangst wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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