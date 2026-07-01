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    skyXwash will Milliardenmarkt der Gebäudereinigung mit KI-Drohnen verändern

    KI-gestützte Reinigungstechnologie verspricht bis zu 60 Prozent Kosteneinsparung - Expansion in Europa beginnt

    News - skyXwash will Milliardenmarkt der Gebäudereinigung mit KI-Drohnen verändern
    Foto: BERLINboxx - BERLINboxx

    KI-gestützte Reinigungstechnologie verspricht bis zu 60 Prozent Kosteneinsparung - Expansion in Europa beginnt

    Berlin bekommt ein weiteres Technologieunternehmen mit internationalem Anspruch: Das Start-up skyXwash hat jetzt seine KI-gestützte Drohnenlösung für die professionelle Reinigung von Fassaden, Dächern und Solaranlagen erstmals öffentlich vorgestellt. Bei einer Live-Demonstration am PANDION Officehome Ostkreuz Campus präsentierte das Unternehmen seine Technologie unter realen Einsatzbedingungen.

    Mit der Markteinführung adressiert skyXwash einen Markt, der unter zunehmendem Kostendruck, Fachkräftemangel und steigenden Anforderungen an Arbeitssicherheit steht. Statt Gerüste, Hubsteiger oder Industriekletterer einzusetzen, übernimmt eine speziell entwickelte Reinigungsdrohne die oft gefährlichen Arbeiten an Fassaden und Gebäuden. Gesteuert wird sie von geschulten Drohnenpiloten, die sämtliche Arbeitsabläufe digital überwachen.

    „Wir ersetzen keine Menschen, wir verändern ihre Aufgaben“, sagte Mitgründer und Geschäftsführer Christos Iordanidis. Aus körperlich belastenden Höhenarbeiten entstünden neue technische Berufsbilder wie Drohnenpiloten oder digitale Einsatzmanager.

    Christos Iordanidis, Gründer und Geschäftsführer von skyXwash, stellte die neue KI-gestützte Reinigungslösung für Fassaden, Dächer und Solaranlagen erstmals öffentlich in Berlin vor

    Wachstumsmarkt Facility Management

    Für Betreiber großer Immobilienportfolios, Asset Manager sowie Facility-Management-Unternehmen könnte die Technologie erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen. Nach Angaben des Unternehmens lassen sich die Gesamtkosten gegenüber klassischen Reinigungsverfahren um bis zu 60 Prozent reduzieren. Gleichzeitig verkürzen sich die Einsatzzeiten deutlich, weil Gerüste und Hubsteiger entfallen.

    Die Reinigung erfolgt ausschließlich mit Osmosewasser. Chemische Reinigungsmittel werden nach Unternehmensangaben nicht benötigt. Optional kann eine Nano-Versiegelung aufgebracht werden, die Fassaden und Solaranlagen länger schützt und deren Leistungsfähigkeit unterstützen soll.

    Europäische Expansion geplant

    Mit dem öffentlichen Marktstart beginnt für skyXwash gleichzeitig die nächste Wachstumsphase. Das Berliner Unternehmen plant den schrittweisen Ausbau seiner Aktivitäten in mehreren europäischen Ländern, darunter Österreich, Italien, Polen, Griechenland, die Schweiz und die Slowakei.

    Dabei versteht sich das Unternehmen nicht als reiner Drohnenanbieter, sondern als integrierter Dienstleister. Die Plattform verbindet KI-gestützte Einsatzplanung, Drohnentechnologie, professionelle Reinigung, digitale Dokumentation und Objektmanagement zu einem Gesamtsystem.

    Digitalisierung trifft Gebäudewirtschaft

    Die Gebäudereinigung gilt bislang als vergleichsweise wenig digitalisierte Branche. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Betreiber gewerblicher Immobilien kontinuierlich: ESG-Vorgaben, Arbeitsschutz, steigende Personalkosten sowie der zunehmende Fachkräftemangel erhöhen den Druck, effizientere Verfahren einzusetzen.

    Vor diesem Hintergrund könnten automatisierte Reinigungssysteme künftig an Bedeutung gewinnen. Während Robotik bereits Produktion, Lagerhaltung und Logistik verändert hat, beginnt die Transformation nun auch in der Gebäudewirtschaft.

    Mit seinem Markteintritt positioniert sich skyXwash in einem Umfeld, in dem Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit zunehmend zu Wettbewerbsfaktoren werden. Ob sich drohnengestützte Reinigung als neuer Branchenstandard etabliert, dürfte davon abhängen, wie schnell Immobilienwirtschaft und Facility-Management die Technologie als Wettbewerbsvorteil erkennen und in ihre Prozesse integrieren.


    Autor
    Eberhard Vogt
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    Eberhard Vogt ist Chefredakteur eines Businessmagazins für die Hauptstadtregion. Dem abgeschlossenen Studium der Klassischen und mittellateinischen Philologie schloss sich eine journalistische Tätigkeit an, u.a. als Korrespondent von WELT, Handelsblatt und FOCUS. Mehr als 20 Jahre war er Pressesprecher eines Wirtschaftsdachverbandes auf nationaler und europäischer Ebene. Seit vielen Jahren engagiert sich der Autor ehrenamtlich im Vorstand der Vereinigung Berliner Pressesprecher.
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    Verfasst von Eberhard Vogt
    News skyXwash will Milliardenmarkt der Gebäudereinigung mit KI-Drohnen verändern Berlin bekommt ein weiteres Technologieunternehmen mit internationalem Anspruch: Das Start-up skyXwash hat jetzt seine KI-gestützte Drohnenlösung für die professionelle Reinigung von Fassaden, Dächern und Solaranlagen erstmals öffentlich vorgestellt.

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