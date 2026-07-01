Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.083,73USD pro Feinunze und notiert damit +1,90 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,23USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,82 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 71,35USD und verzeichnet ein Minus von -2,77 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 68,28USD und verzeichnet ein Minus von -2,51 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.217,50USD
|+0,70 %
|Platin
|1.592,00USD
|+2,48 %
|Kupfer London Rolling
|13.299,66USD
|-0,50 %
|Aluminium
|3.096,96PKT
|-0,85 %
|Erdgas
|3,220USD
|-1,14 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +2,82 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.07.26, 17:29 Uhr.