Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.083,73USD pro Feinunze und notiert damit +1,90 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,23USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,82 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 71,35USD und verzeichnet ein Minus von -2,77 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 68,28USD und verzeichnet ein Minus von -2,51 %.

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Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.217,50 USD +0,70 % Platin 1.592,00 USD +2,48 % Kupfer London Rolling 13.299,66 USD -0,50 % Aluminium 3.096,96 PKT -0,85 % Erdgas 3,220 USD -1,14 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +2,82 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.07.26, 17:29 Uhr.