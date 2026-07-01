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    Der Börsen-Tag

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    Tech und Nebenwerte zünden: Meta, ATOSS & Co. treiben Indizes an

    Freundliche Börsenstimmung mit klaren Ausreißern: Während Tech- und Nebenwerte glänzen, bleibt der DAX verhalten – und die Spanne zwischen Top und Flop ist heute besonders groß.

    Der Börsen-Tag - Tech und Nebenwerte zünden: Meta, ATOSS & Co. treiben Indizes an
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die Nebenwerte und Technologiewerte zulegen konnten. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX nur einen leichten Anstieg. Er notiert aktuell bei 25.040,54 Punkten und liegt damit 0,09 Prozent im Plus. Deutlich dynamischer präsentieren sich die Indizes für mittelgroße und kleinere Werte: Der MDAX steigt um 0,77 Prozent auf 32.059,45 Punkte, der SDAX gewinnt 0,92 Prozent auf 18.241,69 Punkte. Am stärksten zeigt sich der TecDAX, der technologieorientierte Index klettert um 1,14 Prozent auf 3.896,27 Punkte. Auch an der Wall Street überwiegen die Kursgewinne, wenn auch in etwas moderaterem Ausmaß als bei den deutschen Nebenwerten. Der Dow Jones Industrial legt um 0,55 Prozent auf 52.606,44 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 steigt um 0,21 Prozent auf 7.510,17 Punkte. Insgesamt zeigt sich damit ein Bild verhaltener, aber überwiegend positiver Stimmung an den Aktienmärkten, wobei Technologiewerte und kleinere bis mittelgroße Unternehmen stärker gefragt sind als die Standardwerte im Leitindex DAX.

    DAX

    Rheinmetall führte mit +5,11 % vor SAP (+4,37 %) und Scout24 (+3,66 %). Demgegenüber standen Siemens (-2,26 %), Siemens Energy (-2,50 %) und Infineon Technologies (-4,26 %) am Ende. Die Differenz zwischen dem Topsieger und dem Schlusslicht beträgt 9,37 Prozentpunkte und zeigt eine ausgeprägte Spreizung zwischen starken Einzelgewinnern und deutlichen Verlusten.

    MDAX

    SILTRONIC AG markierte den Tageshöchststand mit +7,30 %, gefolgt von Nemetschek (+6,28 %) und AUMOVIO (+5,87 %). Auf der Verliererseite standen Jenoptik (-2,32 %), Lanxess (-2,38 %) und Schaeffler (-2,93 %). Die Spanne zwischen Best- und Schlechtestem liegt bei 10,23 Prozentpunkten.

    SDAX

    ATOSS Software stach mit +10,01 % heraus; HelloFresh (+8,46 %) und TeamViewer (+7,85 %) komplettierten die Topliste. PVA TePla (-3,59 %), SMA Solar Technology (-3,88 %) und Energiekontor (-3,97 %) bildeten die Flops. Die Differenz zwischen Spitze und Tal beträgt 13,98 Prozentpunkte.

    TecDAX

    Auch im TecDAX führte ATOSS Software (+10,01 %) vor TeamViewer (+7,85 %) und SILTRONIC AG (+7,30 %). PVA TePla (-3,59 %), SMA Solar Technology (-3,88 %) und Infineon Technologies (-4,26 %) waren die Schlusslichter. Die Spanne hier beträgt 14,27 Prozentpunkte.

    Dow Jones

    Salesforce war stärkster Wert mit +4,97 %, gefolgt von Nike (B) (+4,47 %) und IBM (+3,30 %). NVIDIA (-2,69 %), Caterpillar (-4,21 %) und Walmart (-4,81 %) gehörten zu den Verlierern. Die Differenz zwischen Top und Flop liegt bei 9,78 Prozentpunkten.

    S&P 500

    Meta Platforms (A) verzeichnete den stärksten Anstieg mit +10,85 %, gefolgt von Coinbase (+10,33 %) und AppLovin Registered (A) (+10,01 %). Deutlichere Rückschläge zeigten SanDisk Corporation (-9,04 %), Teradyne (-9,15 %) und KLA Corporation (-9,19 %). Mit einer Spanne von 20,04 Prozentpunkten weist der S&P 500 die größte Bandbreite zwischen Gewinnern und Verlierern auf.

    Quervergleiche

    Sichtbare Überschneidungen: ATOSS Software taucht sowohl im SDAX als auch im TecDAX als Spitzenreiter auf; SILTRONIC AG ist Top im MDAX und ebenfalls im TecDAX vertreten; TeamViewer gehört in beiden Indizes zu den Besten. PVA TePla und SMA Solar Technology zählen in SDAX und TecDAX zu den Flops, Infineon erscheint als Schlusslicht im DAX und im TecDAX. Der S&P 500 zeigt mit Meta (+10,85 %) den stärksten Tagesgewinner, zugleich verzeichnet er mit KLA (-9,19 %) auch den größten Einzelverlust — entsprechend ist hier die Volatilität am höchsten.



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