Devisen
Euro gibt etwas nach - Inflation schwächt sich ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch etwas nachgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1385 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch über 1,14 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1383 (Dienstag: 1,1394) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8785 (0,8776) Euro.
Die Inflation in der Eurozone hat sich im Juni stärker als erwartet abgeschwächt. Vor allem der Rückgang der Ölpreise dämpft die Inflationsentwicklung. Die Jahresinflationsrate sank von 3,2 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent im Juni. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 3,0 Prozent erwartet. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent an.
Stephanie Schoenwald, Ökonomin bei KfW Research, erwartet noch keine Leitzinsanhebung der EZB im Juli. Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschritts sei durch die Daten gesunken. "Ausgeschlossen werden kann eine Fortsetzung der geldpolitischen Straffung aber nicht", sagte die Expertin. "Erst die Daten der nächsten Wochen und Monate werden Aufschluss darüber geben, wie viel zusätzlicher Preisdruck sich durch das viermonatige Energiepreishoch noch in der Wirtschaft entfaltet."
EZB-Präsidentin Christine Lagarde dämpfte die Zinserhöhungserwartungen etwas. "Ich denke übrigens, dass die Risiken, die wir hinsichtlich einer höheren Inflation und eines geringeren Wachstums sehen, wahrscheinlich insgesamt ausgewogener sind als noch vor einigen Wochen, und zwar aufgrund der Entwicklungen, die sich derzeit rasant vollziehen", sagte sie am Mittwoch auf der jährlichen Klausurtagung der EZB im portugiesischen Sintra. Ausbleibende weitere Zinserhöhungen würden den Euro tendenziell belasten.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85973 (0,86178) britische Pfund, 185,21 (185,08) japanische Yen und 0,9234 (0,9224) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.078 Dollar. Das waren rund 70 Dollar mehr als am Vortag./jsl/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://x.com/TheDailyGold/status/2070933884838285345?s=20
- 1973: 28 % in 5 Monaten
- 1975: 45 % in 20 Monaten (Ausreißer)
- 2006: 23 % in 5 Monaten
- 2008: 30 % in 7 Monaten
- 2020: 20 % in 7 Monaten
- 2022: 22 % in 6,5 Monaten
- Aktuell: 27 % in 5 Monaten
Die typische Korrektur: 23 %–30 % über 5–7 Monate.
Das Schlimmste ist vorbei."
Ich sehe das ähnlich, würde aber vorsichtig sein mit der Aussage, dass sich die Goldmarktlage bereits strukturell gegen Gold geändert hat.
Für mich ist erst einmal klarer: Der starke Aufwärtstrend ist gebrochen oder zumindest unterbrochen. Damit ist Gold kurzfristig nicht mehr in der einfachen Situation „Rücksetzer kaufen und laufen lassen“. Wer nach Trend handelt, braucht jetzt andere Kriterien: Bodenbildung, Rückeroberung wichtiger Marken, Realzinsen, Dollar, ETF-Flüsse und Zentralbankkäufe.
Bei möglichen Verkäufen durch Staaten wäre ich zurückhaltend. Ja, Liquiditätsdruck durch Energiepreise, Devisenbedarf oder geopolitische Spannungen kann Verkaufsdruck erzeugen. Aber daraus folgt noch nicht automatisch, dass Zentralbanken breit Gold verkaufen. Viele Staaten halten Gold gerade wegen Dollarzweifeln, Sanktionsrisiken und Vertrauensverlust im westlichen Finanzsystem.
Dazu kommt: Die BRICS-Staaten und andere Länder versuchen erkennbar, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Sie wollen weniger US-Staatsanleihen halten, bauen alternative Zahlungswege auf und arbeiten an Rohstoffbörsen bzw. Handelsstrukturen, bei denen Öl, Gas, Gold oder andere Rohstoffe perspektivisch auch außerhalb des Dollarraums gehandelt werden können. Das ist vermutlich erst der Anfang und spricht strukturell eher für Gold und Silber, nicht dagegen.
China ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wenn die chinesische Wirtschaft schwächelt, kann das kurzfristig Gold belasten. Andererseits könnte genau diese Unsicherheit die chinesische Zentralbank auch motivieren, weiter zu diversifizieren. Das ist also nicht eindeutig bearish.
Bei Silber kommt noch etwas hinzu: Dort wirkt der Preisverfall schwerer erklärbar, weil gleichzeitig von physischer Knappheit, hoher industrieller Nachfrage und angespannten Lagerbeständen die Rede ist. Ich wäre vorsichtig mit absoluten Manipulationsbehauptungen, aber der Verdacht liegt nahe, dass der Papiermarkt den physischen Markt zeitweise massiv überlagert. Wenn trotz Mangel der Preis stark fällt, passt das zumindest nicht sauber zu einem normalen freien Angebots-Nachfrage-Bild.
Mein Fazit: Die Korrektur ist real, und wer ausgestiegen ist, weil seine Kriterien gerissen wurden, hat sauber gehandelt. Aber ich würde daraus noch nicht ableiten, dass der große Edelmetall-Bullenmarkt beendet ist. Für mich ist es eher eine offene Übergangsphase: kurzfristig angeschlagen, mittelfristig unklar, strukturell weiterhin nicht tot.
Es gibt Schreiberlinge in diesem Forum die ich ausgeblendet habe (funktioniert aber nur, wenn man im Forum angemeldet ist). Deswegen sah ich auch Ilsebilse ihre Bildchen wieder. Mir gehen solche Charts am Ar...... vorbei! Weil die Gesamtsituation auf der Welt im Augenblick nicht normal ist. Da warte ich lieber wieder auf einen Beitrag von Humm. Seine Beiträge sind deutlich besser und informativer, wie das "Bildle malen von Ilsebilse"!