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    Trust3 AI plant, seine Agent Control Plane auf NVIDIA NeMo auszuweiten

    Trust3 AI plant, seine Agent Control Plane auf NVIDIA NeMo auszuweiten
    Foto: adobe.stock.com

    Aufbauend auf seiner Mitgliedschaft im NVIDIA-Inception-Programm beabsichtigt Trust3 AI, Funktionen zur Agentenerkennung, zweckgebundene Zugriffskontrolle und detailgetreue Beobachtbarkeit für generative KI-Anwendungen bereitzustellen, die mit NVIDIA NeMo entwickelt wurden.

    SAN FRANCISCO, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Trust3 AI, die Agent-Steuerungsebene für Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, seinen Unified Trust Layer auf NVIDIA NeMo auszuweiten, eine End-to-End-Plattform zur Entwicklung kundenspezifischer generativer KI-Modelle und -Agenten. Als Mitglied des NVIDIA-Inception-Programms arbeitet Trust3 AI an einer Integration, die Unternehmen in die Lage versetzen soll, auf NeMo laufende Agenten und Anwendungen zu steuern, ohne dafür separate Kontrollmechanismen einrichten zu müssen.

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    Wenn Unternehmen von Pilotprojekten in den Produktivbetrieb wechseln, liegt das Problem selten in der Leistungsfähigkeit des Modells. Es liegt vielmehr in der Governance. Teams tun sich schwer, grundlegende Fragen zum Betrieb zu beantworten: welche Agenten laufen, auf welche Daten und Tools sie zugreifen können, was sie tatsächlich getan haben und ob dies einem Prüfer nachgewiesen werden kann. Die von Trust3 AI geplante NeMo-Integration soll diese Lücke direkt im Moment der Aktion schließen.

    Sobald die Integration verfügbar ist, soll sie Teams, die mit NeMo entwickeln, folgende Vorteile bieten:

    • Erkennung und Bestandserfassung von Agenten in Bereitstellungen auf Basis von NeMo, einschließlich Agenten, die andernfalls nicht registriert würden (Schatten-KI/Shadow AI).
    • Zweckgebundene Zugriffskontrolle (PBAC), bei der sich der Zugriff eines Agenten nicht nach einer statischen Rolle richtet, sondern nach seinem erklärten Zweck, mit automatisch ablaufenden Zugriffsberechtigungen.
    • Durchsetzung von Richtlinien im Moment der Aktion, bevor ein Tool ausgeführt wird und bevor Daten übertragen werden, wobei jede Anfrage die Identität des Agenten, den erklärten Zweck und die Datenherkunft mitführt.
    • Detailgetreue Beobachtbarkeit, die Prompts, Abrufe, Tool-Aufrufe und Datenzugriffe erfasst, sodass das Verhalten eines Agenten reproduziert und überprüft werden kann.
    • Prüfungsnachweise, die Rahmenwerken wie der EU-KI-Verordnung und dem NIST AI Risk Management Framework zugeordnet sind.

    Der Ansatz soll die NeMo-eigenen Kontrollmechanismen, darunter NeMo Guardrails, ergänzen, indem eine unabhängige, herstellerneutrale Vertrauensebene hinzugefügt wird, die nicht neben den Agenten, sondern unterhalb von ihnen angesiedelt ist.

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