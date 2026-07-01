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    HBM Healthcare Investments: Hammer-Quartal, CHF 238 Mio Gewinn erwartet

    Ein dynamisches Quartal mit kräftigem Wertzuwachs: Starke Kurs- und NAV-Entwicklung, erfolgreiche IPOs und eine bedeutende Übernahme prägen das vorläufige Ergebnis.

    HBM Healthcare Investments: Hammer-Quartal, CHF 238 Mio Gewinn erwartet
    Foto: adobe.stock.com
    • Starkes Quartal: NAV (bereinigt um Dividenden) +13,0% auf CHF 306.20; Aktienkurs +8,9% auf CHF 236.00 (rund 23% unter NAV).
    • Erwarteter Quartalsgewinn von rund CHF 238 Millionen; Nettovermögen per 30.06.2026 über CHF 2 Milliarden.
    • Kotierte Beteiligungen trugen CHF 183 Millionen zum Ergebnis bei und waren größter Performance-Treiber, gestützt durch Übernahmen, IPOs und positive klinische/operative Entwicklungen.
    • Private Unternehmen steuerten CHF 105 Millionen bei; zentrale Transaktion: Übernahme von Curevo Vaccine durch Eli Lilly mit einem Wertzuwachs von CHF 32 Millionen (Abschluss in 2. Hj. erwartet).
    • Weitere Treiber: Positive Finanzierungsrunde eines privaten Portfoliounternehmens (+CHF 70 Millionen Bewertungseffekt); demgegenüber Wertberichtigungen auf mehrere kleinere private Beteiligungen von insgesamt CHF 22 Millionen.
    • Zwei erfolgreiche Börsengänge (Parabilis Medicines, Odyssey Therapeutics); Zahlen vorläufig und ungeprüft, finaler Quartalsbericht erscheint am 24. Juli 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei HBM Healthcare Investments ist am 17.07.2026.

    Der Kurs von HBM Healthcare Investments lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 257,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,68 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 257,75EUR das entspricht einem Plus von +0,19 % seit der Veröffentlichung.


    HBM Healthcare Investments

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    ISIN:CH0012627250WKN:984345
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