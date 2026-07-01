Coinbase Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 01.07.2026

Die Coinbase Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +12,26 % auf 143,44€. Damit gewinnt die Aktie +15,66 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coinbase Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 143,44€, mit einem Plus von +12,26 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Coinbase Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,62 %.

Allein seit letzter Woche ist die Coinbase Aktie damit um +2,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,92 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -34,09 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,31 % 1 Monat -20,92 % 3 Monate -15,62 % 1 Jahr -56,08 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 01.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 222 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,62 Mrd.EUR € wert.

Freundliche Börsenstimmung mit klaren Ausreißern: Während Tech- und Nebenwerte glänzen, bleibt der DAX verhalten – und die Spanne zwischen Top und Flop ist heute besonders groß.

Die Circle-Aktie stürzt nach der Ankündigung des Stablecoin-Projekts Open USD um mehr als 17 % ab, doch Analysten sehen die neue Konkurrenz als überbewertet.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.