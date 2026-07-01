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    Bezugsangebot treibt weitere Verzögerung beim Jahres- und Konzernabschluss

    Das Unternehmen stellt wichtige Weichen: Neue Aktien, verschobener Geschäftsbericht und strategische Projekte prägen die nächsten Wochen für Aktionäre und Investoren.

    Bezugsangebot treibt weitere Verzögerung beim Jahres- und Konzernabschluss
    Foto: Cherry SE
    • Bezugsangebot zur am 12. Juni 2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung veröffentlicht; Bezugsfrist läuft vom 2. bis 15. Juli 2026 (24:00 Uhr MESZ).
    • Aktionäre können Bezugsrechte ausüben und Überbezugswünsche über ihre Hausbank melden; nicht gezeichnete Aktien werden im Wege eines Rump Placements Investoren angeboten.
    • Aufgrund der noch laufenden Abwicklung der Kapitalherabsetzung (beschlossen am 22. Mai 2026) wird das Bezugsverhältnis vor der Herabsetzung umgesetzt: 2 neue Aktien für je 5 alte Aktien.
    • Die Zulassung der neu auszugebenden Aktien erfolgt erst nach der Kapitalerhöhung; Zeichner erhalten zunächst noch nicht zugelassene neue Aktien in ihren Depots.
    • Veröffentlichungstermin des Geschäftsberichts 2025 wird verschoben wegen Wechsel des Abschlussprüfers und personeller Veränderungen im Finanz- und Rechnungswesen; mehr Zeit für Koordination und Prüfung erforderlich.
    • Die Finalisierung der Jahresabschlussprüfung hängt von Schlüsselinitiativen ab (Umstrukturierung des Peripheriegeräte-Geschäfts "Projekt Blossom", Beschaffung neuen Kapitals, Verkauf von Geschäftsbereichen); das Bieterverfahren für „Digital Health & Services“ befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Cherry ist am 15.07.2026.


    Cherry

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