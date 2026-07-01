Lukaschenko lässt erneut politische Gefangene frei

MINSK (dpa-AFX) - Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat erneut mehrere politische Gefangene freigelassen. Bei 28 der insgesamt 32 Entlassenen handelt es sich dem Präsidialamt zufolge um Menschen, die wegen Extremismusvorwürfen verurteilt worden waren. 20 Frauen und 12 Männer seien im Vorfeld des Nationalfeiertags am 3. Juli begnadigt worden. Namen der Freigelassenen gaben die Behörden zunächst nicht bekannt.

Die Nachricht von der Freilassung von 28 politischen Gefangenen sei vor allem eine Erleichterung für deren Familien, schrieb die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja in sozialen Medien. Es dürfe nicht vergessen werden, dass weiterhin Hunderte politische Gefangene in Gefängnissen in Belarus seien. Jeder einzelne von ihnen müsse freigelassen werden.